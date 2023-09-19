Twitter (X) paralı mı olacak? Elon Musk'tan X platformu açıklaması

Bir süre önce Elon Musk'un satın aldığı ve adını X olarak değiştirdiği Twitter'da her gün yeni iddia ortaya atılıyor. Sosyal medya platformu X'in son olarak herkes için paralı olacağı iddia edilmişti. Konuya dair Elon Musk'tan açıklama geldi. Peki, Twitter paralı mı olacak?

Twitter (X) paralı mı olacak? Elon Musk'tan X platformu açıklaması

Tesla ve SpaceX şirketlerinin Üst Yöneticisi (CEO) , X platformuna erişebilmek için tüm kullanıcıların ücret ödemek zorunda kalabileceğini belirtti. İşte, konuya dair ayrıntılar...

BBC'nin haberine göre, Musk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu​​​​​​​ ile görüşmesinde, X platformuna yönelik açıklamalarda bulundu.

Tüm kullanıcıların, platforma erişebilmesi için aylık ödeme yapmasını gerektirebilecek bir sisteme geçiş yapmayı düşündüklerini ifade eden Musk, bunun platformdaki "bot ve sahte hesaplardan" kurtulmak için bir çözüm yolu olabileceğini kaydetti.

Musk, "Düşük kademeli bir fiyatlandırma sistemi kullanacağız. Bu daha uzun bir tartışma, ancak bana kalırsa bu uygulama, platformdaki bot ordusuna karşı tek savunma yöntemi." dedi.

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