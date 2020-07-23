Twitter'dan yeni 'hack' açıklaması

Son dönemin en büyük siber saldırılarından biri olarak tarihe geçen Twitter saldırısı sonrası yeni bir gelişme yaşandı.



The Verge'de yer alan habere göre, saldırı 130 kişi ve kurumu hedef aldı, hacker'lar bu 130 hesaptan 36'sının DM mesajlaşmalarına da erişim sağladı.



Twitter Support'tan yapılan açıklamada ise bu kişiler arasında Hollanda'da görev yapan bir seçilmiş siyasetçinin de bulunduğu bilgisine yer verildi. Söz konusu açıklamada bu kişinin kimliği açıklanmadı.



Geçtiğimiz hafta yaşanan saldırı sonrası ABD eski Başkanı Barack Obama, Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Amerikalı iş insanı Warren Buffett, ünlü şarkıcı Kanye West, ABD'li politakacı ve iş insanı Michael Bloomberg, Apple ve Uber'in Twitter hesabından Bitcoin dağıtımı yaptıklarına dair mesaj paylaşılmıştı.



Mesajda "Adresime gönderilen tüm Bitcoin ödemelerini iki katına çıkarıyorum. Bin dolar gönderiyorsun ve 2 bin dolar geri gönderiyorum" ifadeleri yer almıştı.



Konuyla ilgili soruşturma başlatan Twitter saldırıdan toplam 130 kişi ve kurumun hedef alındığını açıklamıştı.



TWITTER CEO'SU DA HACK'LENMİŞTİ



Geçtiğimiz yıl Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'in resmi Twitter hesabı h ack'lenmiş, mikro blog platformu hesabı geri aldıktan sonra bu olaya neden olan sorunun çözüldüğünü duyurmuştu.