Twitter'ın eski çalışanlarına 500 milyon dolar tazminat borcu var

Davaya göre, McMillian gibi üst düzey çalışanlara ise altı aylık temel ücret ödenmesi gerekiyordu.



Ancak McMillian, Twitter'ın işten çıkarılan işçilere yalnızca en fazla bir aylık kıdem tazminatı verdiğini ve birçoğunun hiçbir şey almadığını iddia ediyor.



Twitter, Musk'ın Ekim ayında şirketi satın almasının ardından maliyet düşürme önlemi olarak iş gücünün yarısından fazlasını işten çıkardı.