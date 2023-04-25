Uber şarjı az kullanıcılardan fazla para alıyor iddiası

Sürücülerle, yolcuları bir araya getiren Uber'e önemli bir suçlama yapıldı.

Belçika'da yayımlanan Derniere Heure çalışanları küçük bir araştırma yaptı. İki kişi aynı noktadan aynı noktaya taksi çağırdı.

Uber telefon şarjı yüzde 84 olan kişiye 16,6 Euro ücret gösterirken şarjı yüzde 12 olan kişiye ise 17,56 euro fiyat çekti.

Uber basına çıkan bu iddiaları reddetti. Gazeteye açıklama yapan Uber, "Bir seyahatin fiyatı hesaplanırken telefonun şarjı dikkate alınmıyor. Uber aracılığıyla rezerve edilen seyahatlerde uygulanan dinamik fiyatlandırma, mevcut yolculuk talebine ve buna yanıt verebilecek sürücülerin arzına göre belirlenir" ifadelerini kullandı.

Uber'in eski ekonomi araştırma başkanı Keith Chan 2016 yılında NPR verdiği bir röportajda şarjı az olan kullanıcıların daha fazla para ödemeye meyilli olduklarını söylemişti.

Chen bu kullanıcılara daha fazla fiyat gösterildiği iddialarını yalanlasa da Uber'in neden şarj verisini izlediğine dair şüpheleri gideremedi.