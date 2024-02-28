Uçan araba "ALEF"  görücüye çıktı

ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİ



Uzmanlar aracının gücünü elektrikten aldığını ama elektriğe bağımlı olmadığını belirterek, hidrojen yakıt hücrelerini de kullanabileceklerini söyledi. Böylelikle aracın daha da çevreci hale getirilebileceğini vurguladı.



HAVADA BİR SAAT KALMASI HEDEFLENİYOR



Hem karada hem de havada görev yapması amaçlanan, dikey iniş-kalkış yapabilen, Uçan otomobilin bir saat havada kalmasını hedefleniyor.



Uçan otomobilin ön sipariş fiyatı 300 bin dolar yani yaklaşık 9.5 milyon türk lirası olarak açıklandı. Şirket yetkilileri şimdiden 2 500'den fazla sipariş aldıklarını söylüyor.



Sürüş ve uçuş testlerine 2019 da başlanan uçan otomobilin, 2025 yılında seri üretime geçmesi hedefleniyor.

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