Üst düzey performans ve efsanevi kamera yeni Samsung Galaxy S23 Ultra’da buluştu

Samsung, premium akıllı telefonu yeni Galaxy S23 Ultra ile inovasyonun sunabileceği standartları yeniden belirliyor. Note Serisi’nin performans ve üretkenlikte ulaştığı zirveyi S Serisi’nin üstün kamera özellikleriyle birleştiren Samsung, Galaxy S23 Ultra ile üst düzey bir akıllı telefon deneyimi vadediyor.



Galaxy S23 Ultra’nın gelişmiş yeni kamera geliştirmeleri, en güzel ve en canlı fotoğrafları yakalamayı kolaylaştırırken, Nightography özelliği ise en karanlık ortamlarda dahi net ve canlı fotoğraflar, çarpıcı selfieler ve film gibi videolar çekmeye olanak sağlıyor. Galaxy S23 Ultra’nın yeni Uyarlanabilir 200MP Piksel Sensörü, daha keskin ve gerçekçi görüntüler sunan birinci sınıf, yüksek çözünürlüklü bir fotoğraf deneyimi yaşatıyor. Galaxy S23 Ultra aynı zamanda benzersiz ve çok yönlü bağlantı özellikleri de sunuyor.



Güçlü batarya ve yepyeni işlemci ile performansın tanımını değiştiriyor



Hızlı ve akıcı işlemcisiyle hareket halindeyken de üst düzey bir oyun deneyimi sunan Galaxy S23 Ultra ayrıca, Qualcomm iş birliğiyle Galaxy için özel olarak geliştirilen Snapdragon® 8 Gen 2 işlemcisi sayesinde en ağır oyunları son derece akıcı bir biçimde oynamayı mümkün kılıyor. Galaxy S23 Ultra ile en sevilen içerikler artık daha da sürükleyici. Parlak ve geniş 6,8 inç QHD+ ekran, 5,000mAh’lik güçlü pil ile desteklenirken, cihazın performansı etkileyici biçimde artıyor.

Galaxy S23 Ultra’nın çığır açan özellikleri ve sunduğu deneyim aşağıdaki infografikten incelenebilir.