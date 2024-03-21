Uzay çöpü sorununa çözüm: Aktif enkaz temizleyici robot geliştirildi

İngiltere'de tasarlanan "Aktif enkaz temizleyici" adlı robot, dünya yörüngesindeki uzay çöpü sorununu çözmeyi hedefliyor.

Robot, yakıtı bitmiş roketlerin ve bozuk uyduların peşine düşerek yörüngedeki uzay çöplerini toplayacak. Uzay çöpleri atmosferde yanarak yok olacak.

YÖRÜNGENİN TEMİZLENMESİ HEDEFLENİYOR



Uzay çöpçüsü olarak da adlandırılan robotlarla, yörüngedeki kirliliğin azaltılması hedefleniyor.



En büyük zorluk ise yörüngedeki uzay çöplerini yakalamak. Şirket yetkilileri saatte 20 bin kilometreyi aşan hızlarla ilerleyen enkazlara ulaşıp kenetlenmek için adeta karmaşık bir uzay balesi yapmak zorunda kalacaklarını söylüyor.



Bilim insanları uzay çöplerinin oluşturduğu tehlikeye karşı da uyarılarda bulundu.



KESSLER ETKİSİ

En kötü senaryonun Kessler etkisi olacağı belirtildi. 1970'lerde NASA'da çalışan Donald Kessler, uzay çöplerinin birbirlerine çarparak parçalandığı bir zincirleme tepkime uyarısında bulunmuştu.

Eğer enkaz ve çöp miktarı kontrol edilmezse, gelecekte dünya yörüngesi kullanılamaz hale gelebilir.

1 MİLYONDAN FAZLA UZAY ÇÖPÜ VAR

Avrupa Uzay Ajansı verilerine göre yörüngede uydu ve uzay araçlarına zarar verebilecek, "bir santimetreden büyük" bir milyondan fazla uzay çöpü bulunuyor.

NASA'ya göre ise yörüngede 10 santimetreden büyük 25 bin uzay çöpü var.

100 YIL BOYUNCA YÖRÜNGEDE KALABİLİR



Atmosfere girip yanmadan önce uzay çöplerinin 100 yıl boyunca yörüngede kalabileceğine dikkat çekiliyor.



Robotun önümüzdeki birkaç yıl içinde yörüngeye gönderilmesi planlanıyor.