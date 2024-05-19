Uzaya çıkan en yaşlı isim olacak: Blue Origins NS-25 misyonuna hazır

Blue Origin'in turizm roketi yaklaşık iki yıl aradan sonra ilk kez yolcuları uzayın sınırına fırlatmaya hazırlanıyor ve başarısız bir mürettebatsız test uçuşu nedeniyle verilen arayı sona erdiriyor.

MÜRETTEBATTA 6 YOLCU OLACAK

Blue Origin'in bugüne kadarki yedinci mürettebatlı uçuşu olan NS-25 kapsülde altı uzay yolcusu taşıyacak.

UZAYA ÇIKAN EN YAŞLI KİŞİ OLACAK

Blue Origin'den bir sözcüye göre Ed Dwight bu zorlu görevi tamamlayıp 90 yaşında uzayın sınırına ulaşacak ve bu onu bu kadar yükseğe çıkan en yaşlı kişi yapacak.

Görev sırasında mürettebat ses hızının üç katından ya da saatte 2,000 milden daha fazla bir hıza ulaşacak.

KARMAN ÇİZGİSİNİN ÖTESİNE FIRLATILACAK

Roket kapsülü, Dünya yüzeyinden 100 kilometre yükseklikte bulunan ve uzayın başladığı irtifa olarak kabul edilen Karman çizgisinin ötesine fırlatacak.

Uçuşun zirvesinde yolcular birkaç dakikalık yer çekimsiz ortam deneyimi yaşayacak ve kabin pencerelerinden Dünya'nın çarpıcı manzaralarını görecekler.

NEW SHEPARD'IN 2022 BAŞARISIZLIĞI

New Shepard roketi ve uzay aracı 12 Eylül 2022'de bir grup bilim aracını fırlatmaya hazırlanıyordu.

Ancak uçuştan bir dakika sonra roket, bir araç üzerindeki maksimum stres anını ifade eden bir havacılık terimi olan Max Q'ya maruz kalmıştı.

O sırada roketten büyük bir alev patlaması meydana geldi.

Bunun üzerine roketin üzerinde bulunan New Shepard kapsülü fırlatma iptal sistemini devreye sokarak, kendisini arızalı roketten güvenli bir şekilde uzaklaştırmak üzere küçük bir motoru ateşlemişti.

ROKET YERE ÇARPARAK İMHA OLMUŞTU

Blue Origin daha sonra arızanın nedeninin roketin alt kısmındaki alevli egzozu yönlendiren büyük bir koni olan motor nozulundaki bir sorun olduğunu açıkladı.

Yerde herhangi bir yaralanma rapor edilmedi ve Blue Origin bilim yüklerinin ve kapsülün tekrar uçurulabileceğini söyledi.

Ancak çalışan bir motordan yoksun kalan roket yere çarparak imha oldu.

TASARIM DEĞİŞİKLİĞİ

Blue Origin, sorunu gidermek için yanma odasında tasarım değişiklikleri motorda yakıtın oksitleyici ile patlayarak karıştığı alan uyguladığını ve çalışma parametrelerini ya da şirketin güvenli uçuşları modellemek için kullandığı verileri ayarladığını söyledi.

Şirket Mart 2023'te yaptığı açıklamada "Nozulda yapılan ek tasarım değişiklikleri termal ve dinamik yükler altında yapısal performansı iyileştirdi" dedi.

Eylül 2022'deki başarısız fırlatmadan sonra, Blue Origin'in onarımları ve Federal Havacılık İdaresi'nin incelemesiyle roket yeniden uçuşa hazır hale getirildi.

NS-25 MİSYONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDEN İZLENİR?

Blue Origin'in NS-25 misyonu 19 Mayıs Pazar yani bugün TSİ 16.30'da uzay şirketinin resmi sitesinden canlı olarak yayınlanacak.