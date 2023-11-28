Verileriniz silinmiş olabilir: Google Drive'da dosya kaybı

Google Drive, kullanıcıların şikayetlerinin ardından bir sorundan dolayı verilerin ve dosyaların silindiğini kabul etti. Şirket, sorunun çözümü için çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

Verileriniz silinmiş olabilir: Google Drive'da dosya kaybı

Drive, bulut saklama alanı sunarak kullanıcıların dosyalarını ve verilerini saklayabilmesine olanak tanıyor.

Ancak geçtiğimiz günlerde bazı kullanıcılar Drive üzerindeki dosyalarının silindiğini ve veri kaybına uğradıklarını fark etti.

GOOGLE'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Google tarafından yapılan açıklamada ise Drive'ın masaüstü programında bir sorun olduğu, şirketin bu sorunu çözmek için çalıştığı kaydedildi.

Sorunun çözülene kadar Drive uygulamasının kullanıcılar tarafından ayarlarıyla oynanmamasının gerektiği belirtildi.

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