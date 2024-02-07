Virgin Galactic şirketinin tüm uzay turizmi uçuşları iptal edildi

Uzay turizmi şirketi Virgin Galactic, yılın ilk uçuşu sırasında uzay aracı "VMS Eve"den bir hizalama piminin "istemeden koptuğunu" açıkladı.
Bu parça, uzay aracı "VMS Unity"nin yolculuk sırasında "VMS Eve" ile aynı hizada kalmasını sağlamaya yardımcı olan kritik bir parça.
Virgin Galactic, olayın gerçekleştiği "Galactic 06" adlı uçuşun güvenliğinin etkilenmediği konusunda ısrar ediyor.
Ancak ABD uçuş düzenleyicisi "FAA" bir kaza soruşturması yürütüp tamamlayana kadar şirketin başka ticari uçuş düzenlemesine izin verilmeyecek.
Virgin Galactic yaptığı açıklamada, parçanın düştüğünün uçuş sonrası kontroller sırasında tespit edildiğini ve şirketin 31 Ocak'ta FAA'ya bilgi verdiğini söyledi.
"PARÇANIN DÜŞMESİ UÇUŞ GÜVENLİĞİNİ ETKİLEMEDİ"
Şirket, hizalama piminin "araçları yerde eşleştirirken uzay aracının ana gemiye hizalanmasına yardımcı olduğunu" söylüyor.
Ancak açıklamada pimin uzay aracı ana gemiden ayrıldıktan sonra düştüğü konusunda ısrar ediliyor.
Virgin Galactic şirketi yaptığı açıklamada, "Sökülen hizalama pimi hiçbir zaman araçlara veya gemideki mürettebata yönelik bir güvenlik etkisi yaratmadı" ifadelerini kullandı.
Şirket daha önce ABD uçuş düzenlemeleriyle sorun yaşamış ve rotasından sapan bir test uçuşu nedeniyle 2021 yılında FAA tarafından uçuşları durdurulmuştu.
Virgin Galactic, bu son olaya ilişkin FAA ile birlikte bir inceleme yürüttüğünü söylüyor.
Ancak FAA, şirketin uçuşa dönmeden önce "düzeltici eylemler de dahil olmak üzere Virgin Galactic'in nihai raporunu onaylayıncaya kadar" tüm uçuşların iptal edileceğini söylüyor.
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