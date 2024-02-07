Virgin Galactic şirketinin tüm uzay turizmi uçuşları iptal edildi

"PARÇANIN DÜŞMESİ UÇUŞ GÜVENLİĞİNİ ETKİLEMEDİ"



Şirket, hizalama piminin "araçları yerde eşleştirirken uzay aracının ana gemiye hizalanmasına yardımcı olduğunu" söylüyor.



Ancak açıklamada pimin uzay aracı ana gemiden ayrıldıktan sonra düştüğü konusunda ısrar ediliyor.



Virgin Galactic şirketi yaptığı açıklamada, "Sökülen hizalama pimi hiçbir zaman araçlara veya gemideki mürettebata yönelik bir güvenlik etkisi yaratmadı" ifadelerini kullandı.



Şirket daha önce ABD uçuş düzenlemeleriyle sorun yaşamış ve rotasından sapan bir test uçuşu nedeniyle 2021 yılında FAA tarafından uçuşları durdurulmuştu.



Virgin Galactic, bu son olaya ilişkin FAA ile birlikte bir inceleme yürüttüğünü söylüyor.



Ancak FAA, şirketin uçuşa dönmeden önce "düzeltici eylemler de dahil olmak üzere Virgin Galactic'in nihai raporunu onaylayıncaya kadar" tüm uçuşların iptal edileceğini söylüyor.

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