Web3 ve blokzincir dünyasını İstanbul'da buluşturan Binance Blockchain Week başladı

Binance Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Rachel Conlan, Binance Blockchain Week'te (Binance Blokzincir Haftası-BBW) 100'den fazla panelistin olduğunu belirterek, "Web3, blokzincir, kripto konusunda dünyanın liderleri olan isimleri burada dinleyeceğiz. Bu sektörlerin geleceğinin nasıl olacağını dinleme fırsatı bulacağız." dedi.



Web3 ve blokzincir teknolojilerine yön veren isimleri bir araya getiren BBW, Dubai ve Paris'in ardından İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Dünyanın dört bir yanından katılımcıları bugün ve yarın İstanbul'da ağırlayacak olan etkinlik kapsamında birçok panel düzenleniyor.



Yerel girişimlerin küresel kripto para piyasalarındaki rolünün yanı sıra 1 milyar kullanıcının ekosisteme nasıl dahil edilebileceğinin tartışıldığı BBW 2023 İstanbul'un ilk gününde, Türkiye'nin, kripto paranın benimsenmesi ve Web3 hizmetlerinin geliştirilmesinde önemli bir oyuncu olması ile dağıtık finansın (DeFi) büyüme olasılıkları ele alındı.



İlk günün öğleden sonraki oturumlarında, kripto altyapısına yönelik yeni bir bakış açısı ortaya konacak. Web3'te marka etkileşimi üzerine sohbetin ardından "stablecoin"lerin Asya'da benimsenme durumu örnek bir vaka olarak ele alınacak. Günü tamamlayacak diğer paneller ise insani yardım için kripto kullanımı ve kalıcı kripto piyasası döngüleri etrafında şekillenecek.



Etkinliğin 9 Kasım’da gerçekleşecek ikinci gününde ise Web3 tabanlı sosyal topluluklar üzerine bir panel gerçekleştirilecek. Ardından DeFi'de verimli kullanıcı deneyimleri ile Web3 gelişmeleri ve trendleri masaya yatırılacak. Programın devamında katılımcılar, Web3 evreninde oyunların rolü, Web3 projeleri için başarı ölçütleri ve kurumsal yatırımcıların piyasa döngüleri hakkındaki düşünceleri hakkında bilgi sahibi olacak. BNB Chain'in kripto kullanıcı deneyimleri üzerindeki etkisinin yanı sıra "metaverse"deki kültürel ve teknolojik uyumunun da inceleneceği ikinci günde ayrıca, geleneksel finanstan blokzincire geçiş, blokzincir eğitiminin etkinliği, erişimi artırma çabaları ve küresel düzenleyici ortamın son durumu ele alınacak.



"Web3, blokzincir, kripto konusunda dünyanın liderleri olan isimleri dinleyeceğiz"



Binance CMO'su Rachel Conlan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BBW'yi Türkiye'de yapmalarının nedeninin çok açık olduğunu belirterek, "Türkiye, kripto konusunda çok ilerlemiş bir seviyede, dünyada en fazla kripto varlık sahibi olma konusunda 4. sırada. 12 milyon insanın burada kripto varlık sahibi olduğunu düşünüyoruz. Yüzde 12'lerden 40'lara gelmiş bir yaygınlık var. Bunun da kripto dünyasına yön veren bir yapı olduğunu söyleyebiliriz." dedi.



Türkiye'nin kendileri için çok özel bir pazar olduğuna dikkati çeken Conlan, "Türkiye'nin en büyük üç pazarımızdan bir tanesi olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkçe ve Türk lirasıyla işlem yapılabilen bir borsamızın olması Türkiye'ye verdiğimiz önemi gösteriyor. Türkiye'de hem kullanıcı tabanımızı hem de çalışan sayımızı artırmak için yatırımlarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Conlan, BBW'nin kendileri için çok önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "100'den fazla panelistimiz var. Web3, blokzincir, kripto konusunda dünyanın liderleri olan isimleri burada dinleyeceğiz. Bu sektörlerin geleceğinin nasıl olacağını dinleme fırsatı bulacağız. Üç ana konu çok değerli ve önemli. Birincisi kıtaların buluştuğu yerde kriptonun gelişimi, yani İstanbul'un ve Türkiye'nin neden çok önemli bir merkez olabileceği. İkincisi yasal düzenlemelerle ilgili konu başlığımız. Üçüncüsü de kriptonun 1 milyar kullanıcıya erişmesi için yapılması gerekenler. Binance olarak şu anda 150 milyon kullanıcıya sahibiz. Bunu çok hızlı artırmak için kendimize çok önemli bir yol haritası belirlemiş durumdayız.



Kripto endüstrisi için 2023'ün çok kolay bir yıl olduğunu söyleyemeyeceğim. 2023, sadece Binance için değil tüm endüstri için dirençli olabilmenin test edildiği bir yıl oldu. Binance olarak çok avantajlı bir konumda olduğumuzu hissettik çünkü kullanıcılarımız bizi son derece destekledi. 2024'e baktığımızda en önemli şey kullanıcılarımızla olan bu güven tabanını geliştirmek, onlarla daha anlamlı iş birlikleri oluşturabilmek. Bunu yaparken en önem verdiğimiz şey eğitim. 2024'te Binance Akademi altında eğitim tarafında son derece kararlı bir program yürüteceğiz."



"Dubai ve Paris seçilmişti, bu kez İstanbul seçildi"



Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez de BBW için aylarca hazırlandıklarını belirterek, "Binance bu etkinliği üçüncü kez yapıyor. BBW için daha önce Dubai ve Paris seçilmişti, bu kez İstanbul seçildi. İstanbul durup dururken seçilmiyor. Potansiyeli, insanların ilgisi, şehrin büyüklüğü, bunların hepsi birleştiğinde İstanbul'da yapılmasına karar verildi. Bugün burada yaklaşık 2 bin kişiyi ağırlıyoruz. Online platformlarda yayınlarımızı takip edecek kişi sayısının da toplam 2 milyonu aşacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

Ekosistemin büyümesi, sektöre duyulan güvenin tekrar yerine oturması açısından Türkiye'de oluşturulacak mevzuatın, bu alanda faaliyet gösteren borsaların lisans almasının çok önemli olduğunu vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:



"Bu mevzuatın çıkmasını beklediğini düşündüğümüz, henüz bu sektöre ilgi duyan ama girmemiş milyonlarca insan olduğunu düşünüyoruz. Mevzuat, onların da girmesini sağlayacaktır. Hazırlıklarımızı bu yönde devam ettiriyoruz.



Herhangi bir zorunluluk olmamasına rağmen tamamen gönüllü olarak veri güvenliği ve verinin gizliliğiyle ilgili uluslararası standartlara önce kendimizi uyumlu hale getirdik, sonra da bununla ilgili bağımsız denetimden geçtik. Hem ISO 27001 hem de ISO 27701 sertifikalarımızı aldık. Binance, finansal okuryazarlığının artırılmasını çok önemsiyor. Finansal okuryazarlık artırıldıkça insanlar daha bilinçli ve bilerek yatırımlarını yapıp yön vereceklerdir.