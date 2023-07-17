Webb Teleskobu ilk olası "karanlık yıldızları" keşfetti

Weinberg Teorik Fizik Enstitüsü Direktörü ve araştırmanın ortak yazarı Katherine Freese, "Yeni bir yıldız türü keşfetmek başlı başına oldukça ilginç ancak yıldıza güç veren nesnenin karanlık madde olduğunu bulmak daha büyük keşif olacaktır." dedi.



Evrendeki maddenin yaklaşık yüzde 85'ini oluşturduğu düşünülen karanlık maddenin görünmeyen yeni bir tür temel parçacıktan oluştuğu ve yalnızca yerçekimi ile etkileştiğinin değerlendirildiği belirtildi. kaydedildi.



ABD Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) göre, karanlık madde, ışığı veya enerjiyi emiyor ancak yansıtmıyor, herhangi bir ışık veya enerji yaymıyor. Bu nedenle karanlık maddenin, doğrudan tespit edilemediği, daha çok varsayımsal olduğu, varlığının da diğer cisimler üzerindeki çekim etkisiyle anlaşılabildiği vurgulandı.