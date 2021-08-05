WhatsApp 'bir kez görüntüle' özelliğini kullanıma sundu

Whatsapp yeni özelliğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden kısa bir tanıtım videosuyla duyurulan özellik, uygulama üzerinden 'view once' yani sadece bir kez görüntülenebilen fotoğraflar gönderilmesine imkan veriyor.

ntv.com.tr 05.08.2021 - 18:42 | Son Güncelleme : 05.08.2021 - 18:46

WhatsApp 'bir kez görüntüle' özelliğini kullanıma sundu

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Whatsapp 'view once' özelliğini duyurdu. Popüler sohbet uygulamasının yeni özelliği dün itibariyle kullanıma girdi. 

Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar birbirlerine yalnızca bir kez açılabilen fotoğraf ve videolar gönderebilecek.

View once özelliğini kullanarak fotoğraf ya da video gönderdiğiniz kişi, görüntüyü açtıktan sonra görüntü kendiliğinden silinecek ve telefona kaydetmek mümkün olmayacak.

Daha önce Snapchat ve Instagram gibi uygulamalarda olan bu özelliği kullanmak için fotoğraf gönderirken zamanlayıcı simgesini seçmek yeterli.

Bu özellikle gönderilen görüntüler cihazlara kaydedilmese de ekran görüntüsü alınabiliyor ancak ekran görüntüsü alınsa da SnapChat'teki gibi karşı tarafa bildirim gitmiyor.

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