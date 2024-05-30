WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? WhatsApp'a erişim sorunu

Dünyanın en büyük haberleşme uygulamaları arasında yer alan WhatsApp'ta erişim sıkıntısı yaşanıyor.

Öğle saatlerinde bağlantı sorunu yaşayan birçok kişi "WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...



WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?



Küresel çapta sorun bildirisinde bulunan kullanıcı raporları sonrasında Whatsapp'ta sorun olduğu gözlemleniyor.



Yapılan raporlama bildirimlerinin ardından kullanıcılar uygulamaya erişimde ve mesajların iletilmesinde sorunla karşılaşıyor.

