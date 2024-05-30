WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? WhatsApp'a erişim sorunu

WhatsApp çöktü mü? Sorusunun yanıtı, binlerce WhatsApp kullanıcısı tarafından sorgulanmaya başladı. WhatsApp uygulamasında bağlantı sorunu meydana geldi. Dünyanın en yaygın haberleşme uygulamaları arasında yer alan WhatsApp'a bir süredir erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar yaklaşık yarım saattir erişim sorunu yaşamaya devam ediyor. Peki, WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor?

WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? WhatsApp'a erişim sorunu

Dünyanın en büyük haberleşme uygulamaları arasında yer alan WhatsApp'ta erişim sıkıntısı yaşanıyor.

Öğle saatlerinde bağlantı sorunu yaşayan birçok kişi "WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Küresel çapta sorun bildirisinde bulunan kullanıcı raporları sonrasında 'ta sorun olduğu gözlemleniyor.

Yapılan raporlama bildirimlerinin ardından kullanıcılar uygulamaya erişimde ve mesajların iletilmesinde sorunla karşılaşıyor.

WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? WhatsApp'a erişim sorunu - 1

Konuyla ilgili WhatsApp tarafından bir açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.

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