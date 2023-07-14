WhatsApp kanallar özelliğini bazı ülkelerde kullanıma sundu

Meta, geçtiğimiz haftalarda WhatsApp'in Telegram'a benzeyen kanallar özelliğinin test edildiğini duyurmuştu.



Wabetainfo'ya göre, yayınlanan son güncellemenin ardından Whatsapp'in artık Singapur ve Kolombiya'da kanal oluşturma özelliğini kullanıma sunduğu belirtildi.

Öte yandan haberde bu özelliğin henüz Singapur ve Kolombiya'daki kullanıcılarla sınırlı olduğu vurgulanırken, kanallar özelliğinin diğer ülkelerde ne zaman yayınlanacağına dair bir bilgi yer almıyor.



Bu link üzerinden kanallar özelliği ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz: WHATSAPP KANALLAR ÖZELLİĞİ NEDİR?

