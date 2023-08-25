WhatsApp sözünü tuttu: Fotoğraflardan sonra videolar da yüksek kalitede gönderilecek

Geçtiğimiz hafta WhatsApp, iOS ve Android uygulamaları için daha az sıkıştırma ile yüksek çözünürlüklü fotoğraflar göndermeye olanak tanıyan yeni bir güncelleme yayınlamıştı.
Meta'nın söz verdiği gibi, HD çözünürlükte video göndermek için benzer bir seçeneğin artık WhatsApp kullanıcılarına sunulmaya başlandığı kaydedildi.
WHATSAPP ARTIK HD VİDEOYU DESTEKLİYOR
Fotoğraflara benzer şekilde, WhatsApp aracılığıyla gönderilen videoların çözünürlüğünü seçmenin bir yolu yoktu.
Uygulama tüm videoları otomatik olarak sıkıştırıyor ve çözünürlüklerini günümüz standartlarına göre çok düşük olan 480p çözünürlüğe kadar düşürüyordu.
Bu, daha az veri tüketen ve yüklenmesi daha az zaman alan daha küçük bir dosya ile sonuçlansa da, videoların görüntü kalitesinde bozulmalar yaşanıyordu.
Ancak en son WhatsApp'ın son güncellemesiyle birlikte kullanıcılar, Meta'nın geçen hafta fotoğraflar için sunmaya başladığı gibi, HD videolar göndermek için yeni bir seçenek kullanabilecek.
Bir video göndermeden önce çözünürlük düğmesine dokunarak Standart Kalite ve HD Kalite arasında seçim yapılabiliyor.
Standart Kalite'yi seçerseniz, WhatsApp videoyu sıkıştırır ve 480p çözünürlükte gönderir. Yavaş bir internet bağlantısı kullanıyorsanız veya sınırlı veriniz varsa bu seçenek yararlı olabilir.
Ancak HD Kalite seçeneği ile videolar 720p çözünürlükte gönderilir.
Bu henüz 1080p veya 4K'dan daha düşük bir çözünürlüktür, ancak çok 480p'ye kıyasla daha kabul edilebilir bir görüntü kalitesi sunar.
Bir resim veya video göndermeden önce, WhatsApp size mevcut her seçenek için dosya boyutunu gösterecektir.
Elbette, medyayı gerçekten orijinal çözünürlüklerinde göndermek istiyorsanız, bunları belge olarak gönderin ve WhatsApp orijinal dosyaları herhangi bir sıkıştırma olmadan gönderecektir.
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