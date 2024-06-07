WhatsApp, yeni yapay zeka özelliklerini duyurdu

Mark Zuckerberg, Sao Paulo'da düzenlenen küresel Conversations etkinliğinde WhatsApp kullanıcıları ve işletmeler için önemli yenilikler duyurdu.
YAPAY ZEKA ARAÇLARI GELİYOR
Zuckerberg, işletmelerin müşteri hizmetlerini geliştirmek ve kullanıcıların bilgiye daha hızlı ulaşmasını sağlamak amacıyla yeni yapay zeka araçlarını tanıttı.
Bu araçlar, işletmelerin Meta'nın yapay zeka hizmetlerini kullanarak müşteri sorgularını daha etkin yönetmelerine olanak tanıyacak.
META AI VE REKLAM DESTEĞİ
Meta AI’ın önümüzdeki ay Portekiz’de piyasaya sürüleceğini belirten Zuckerberg, işletmelerin Instagram ve Facebook reklamlarını yapay zeka desteğiyle oluşturabileceklerini açıkladı.
Yapay zeka sistemleri, ilgi gösteren müşterilere ulaşarak daha iyi yatırım getirisi sağlayacak.
META VERİFİED ROZETİ
Zuckerberg, Brezilya, Hindistan, Endonezya ve Kolombiya gibi önemli pazarlarda WhatsApp Business uygulamasında Meta Verified rozetinin kullanıma sunulacağını duyurdu.
Bu rozet, işletmelerin güvenilirliğini artırarak kimlik hırsızlığına karşı koruma sağlayacak ve gelişmiş destek hizmetleri sunacak.
YENİ WHATSAPP ÖZELLİKLERİ
WhatsApp kullanıcıları, büyük işletmeleri doğrudan sohbet arayüzünden arayabilecek. Bu özellik, karmaşık sorular için daha hızlı ve kişiselleştirilmiş yardım sağlayacak.
Ayrıca, Brezilya’daki kullanıcılar, Pix ödeme yöntemiyle mal ve hizmetler için ödeme yapabilecek.
Yenilikler Yakında Kullanımda Yapay zeka destekli yeni iş özellikleri ve Meta Verified, WhatsApp’ın en son güncellemelerini yükleyen bazı kullanıcılar tarafından hemen kullanılabilecek ve önümüzdeki aylarda daha fazla kişiye sunulacak.
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