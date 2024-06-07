WhatsApp, yeni yapay zeka özelliklerini duyurdu

Bu araçlar, işletmelerin Meta'nın yapay zeka hizmetlerini kullanarak müşteri sorgularını daha etkin yönetmelerine olanak tanıyacak.

Zuckerberg, işletmelerin müşteri hizmetlerini geliştirmek ve kullanıcıların bilgiye daha hızlı ulaşmasını sağlamak amacıyla yeni yapay zeka araçlarını tanıttı.

Mark Zuckerberg, Sao Paulo'da düzenlenen küresel Conversations etkinliğinde WhatsApp kullanıcıları ve işletmeler için önemli yenilikler duyurdu. YAPAY ZEKA ARAÇLARI GELİYOR

Bu rozet, işletmelerin güvenilirliğini artırarak kimlik hırsızlığına karşı koruma sağlayacak ve gelişmiş destek hizmetleri sunacak.

Zuckerberg, Brezilya, Hindistan, Endonezya ve Kolombiya gibi önemli pazarlarda WhatsApp Business uygulamasında Meta Verified rozetinin kullanıma sunulacağını duyurdu.

YENİ WHATSAPP ÖZELLİKLERİ



WhatsApp kullanıcıları, büyük işletmeleri doğrudan sohbet arayüzünden arayabilecek. Bu özellik, karmaşık sorular için daha hızlı ve kişiselleştirilmiş yardım sağlayacak.

Ayrıca, Brezilya’daki kullanıcılar, Pix ödeme yöntemiyle mal ve hizmetler için ödeme yapabilecek.



Yenilikler Yakında Kullanımda Yapay zeka destekli yeni iş özellikleri ve Meta Verified, WhatsApp’ın en son güncellemelerini yükleyen bazı kullanıcılar tarafından hemen kullanılabilecek ve önümüzdeki aylarda daha fazla kişiye sunulacak.