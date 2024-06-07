WhatsApp, yeni yapay zeka özelliklerini duyurdu

Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, Sao Paulo'da düzenlenen Conversations etkinliğinde, hem kullanıcılar hem de işletmeler için deneyimi geliştirecek yeni WhatsApp özelliklerini duyurdu. Yapay zeka araçları ve Meta Verified rozetleri ile işletmelere müşteri hizmetlerinde devrim yaratacak yenilikler sunulacağı kaydedildi.

WhatsApp, yeni yapay zeka özelliklerini duyurdu

Mark Zuckerberg, Sao Paulo'da düzenlenen küresel Conversations etkinliğinde WhatsApp kullanıcıları ve işletmeler için önemli yenilikler duyurdu.

YAPAY ZEKA ARAÇLARI GELİYOR

Zuckerberg, işletmelerin müşteri hizmetlerini geliştirmek ve kullanıcıların bilgiye daha hızlı ulaşmasını sağlamak amacıyla yeni yapay zeka araçlarını tanıttı.

Bu araçlar, işletmelerin Meta'nın yapay zeka hizmetlerini kullanarak müşteri sorgularını daha etkin yönetmelerine olanak tanıyacak.

WhatsApp, yeni yapay zeka özelliklerini duyurdu - 1

META AI VE REKLAM DESTEĞİ

Meta AI’ın önümüzdeki ay Portekiz’de piyasaya sürüleceğini belirten Zuckerberg, işletmelerin Instagram ve Facebook reklamlarını yapay zeka desteğiyle oluşturabileceklerini açıkladı.

Yapay zeka sistemleri, ilgi gösteren müşterilere ulaşarak daha iyi yatırım getirisi sağlayacak.

WhatsApp, yeni yapay zeka özelliklerini duyurdu - 2

META VERİFİED ROZETİ

Zuckerberg, Brezilya, Hindistan, Endonezya ve Kolombiya gibi önemli pazarlarda WhatsApp Business uygulamasında Meta Verified rozetinin kullanıma sunulacağını duyurdu.

Bu rozet, işletmelerin güvenilirliğini artırarak kimlik hırsızlığına karşı koruma sağlayacak ve gelişmiş destek hizmetleri sunacak.

WhatsApp, yeni yapay zeka özelliklerini duyurdu - 3

YENİ ÖZELLİKLERİ

WhatsApp kullanıcıları, büyük işletmeleri doğrudan sohbet arayüzünden arayabilecek. Bu özellik, karmaşık sorular için daha hızlı ve kişiselleştirilmiş yardım sağlayacak.

Ayrıca, Brezilya’daki kullanıcılar, Pix ödeme yöntemiyle mal ve hizmetler için ödeme yapabilecek.

Yenilikler Yakında Kullanımda Yapay zeka destekli yeni iş özellikleri ve Meta Verified, WhatsApp’ın en son güncellemelerini yükleyen bazı kullanıcılar tarafından hemen kullanılabilecek ve önümüzdeki aylarda daha fazla kişiye sunulacak.

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