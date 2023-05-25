WhatsApp’a kullanıcı adı özelliği geliyor

Henüz ne zaman devreye alınacağı bilinmeyen bu özellik sayesinde yeni biriyle iletişime geçmek veya bir gruba dahil edilmek için telefon numaranızı paylaşma zorunluluğunuz olmayacak.

Bu özellik aynı zamanda WhatsApp'ta gizliliği artırma yöntemlerinde önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Kullanıcılar, birbirlerinin benzersiz kullanıcı adlarını kullanarak, iletişime geçebilecekler.