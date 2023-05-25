WhatsApp’a kullanıcı adı özelliği geliyor

Yakın zamanda “sohbet kilidi” ve “mesaj düzenleme” özelliklerini duyuran popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına yeni bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Telegram, Instagram veya Twitter'da olduğu gibi WhatsApp'ta da kullanıcı adı seçilebilecek. İşte WhatsApp kullanıcı adı özelliğinin ayrıntıları...

WhatsApp’a kullanıcı adı özelliği geliyor

WhatsApp , son zamanlarda platformunda sürekli bir güncelleme akışı sunuyor. WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı özellik, tüm kullanıcıların benzersiz kullanıcı adlarına sahip olmasını sağlayacak.

WhatsApp’a kullanıcı adı özelliği geliyor - 1

Henüz ne zaman devreye alınacağı bilinmeyen bu özellik sayesinde yeni biriyle iletişime geçmek veya bir gruba dahil edilmek için telefon numaranızı paylaşma zorunluluğunuz olmayacak.

WhatsApp’a kullanıcı adı özelliği geliyor - 2

Bu özellik aynı zamanda WhatsApp'ta gizliliği artırma yöntemlerinde önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Kullanıcılar, birbirlerinin benzersiz kullanıcı adlarını kullanarak, iletişime geçebilecekler.

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