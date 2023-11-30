WhatsApp'a yeni gizlilik özelliği: Sohbetler kilitlenebilecek

WhatsApp, kullanıcıların özel buldukları sohbetlerini kilitlemesini sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

"Kilitli Sohbetler" özelliğiyle birlikte kullanıcılar diğer sohbetlerle görünür olması yerine sohbetlerin seçilen bir kod arkasına gizlenebileceği kaydedildi.

Meta tarafından sağlanan bu özellikte gizli kodu harfler, sayılar, özel karakterler ve hatta emoji kullanarak sınıflandırabileceksiniz.

GİZLİLİK ÖZELLİĞİ

Bu özellik telefonunuza gizlice bakılması durumunda insanların ilk etapta kilitli bir sohbet klasörünüz olduğunu bilmelerini ve sohbetlerinizi okumalarını engelleyecek.

WhatsApp ayrıca kilitli sohbetlerinizin istediğiniz zaman sohbet listenizde görünmesini seçebileceğinizi de belirtiyor.

Meta bugünden itibaren gizli kodları kullanıma sundu ve önümüzdeki aylarda tüm dünyada kullanıma sunulacağı belirtildi.