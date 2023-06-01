WhatsApp'tan bir yeni özellik daha: Sesli durum atılabilecek

Facebook, Instagram ve WhatsApp'in sahibi Meta, yeni güncellemeler ile dünyanın en popüler yazışma uygulamasına bir yeni özellik daha getiriyor.



WhatsApp sesli durum özelliği, Android 2.23.2.8 güncellemesiyle birlikte kullanılmaya başlandı.



Bu özellikle birlikte artık kullanıcılar 30 saniyeye kadar ses kayıtlarını paylaşabilecek. İlerleyen zamanlarda saniye sınırının genişletebileceği de aktarılan sesli durumlar, normal durum paylaşımları gibi 24 saat geçtikten sonra kendiliğinden silinecek.



WhatsApp'ta telefon numarası paylaşmadan mesajlaşma dönemi: Ekran paylaşımı da yapılacak Haberi Görüntüle Ayrıca sesli durumları paylaşan kullanıcı isterse herkese açık isterse sadece izin verdiği kişilere gösterebilecek.



SESLİ DURUM PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR? WhatsApp uygulamasına giriş yaptıktan sonra durum kısmına girdikten sonra metinli durum atma seçeneğinde bulunan "ses kaydetme düğmesine" basarak 30 saniyelik sesli durumunuzu oluşturabilirsiniz. Instagram, Twitter'a rakip oluyor: Metin tabanlı uygulama geliyor Haberi Görüntüle