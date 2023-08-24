WhatsApp'tan yeni özellik: İsim vermeden kurulabilecek

WhatsApp gruplarını, grup ismi olmadan kurmak pek mümkün değildi.
Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'in aktardığına göre WhatsApp artık isim vermeden küçük gruplar oluşturulmasına izin verecek.
İsimsiz grupların 6 üye sınırına sahip olduğu bildirildi.
Buna ek olarak, WhatsApp'ın isimsiz gruplar için üyelerine göre otomatik olarak yer tutucu isimler oluşturacağı bildiriliyor.
Örnek olarak Zuckerberg'in duyuruyu yaptığı sırada paylaştığı görüntüde sohbet bildirimlerine gruptaki katılımcıların isimlerinin yazdığı görüldü.
Rehberinize kayıtlı olmayan kullanıcıların bulunduğu isimsiz bir gruba katılırken, telefon numaranızın gruba gösterileceği bildiriliyor.
Bu da özelliğin daha çok tanıdık arkadaşlar, aile veya iş arkadaşları için tasarlandığını ve yabancılar için daha az kullanıldığını gösteriyor.
Bu özelliğin önümüzdeki birkaç hafta içinde küresel olarak kullanıma sunulacağı aktarıldı.
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