WhatsApp'tan yeni özellik: İsim vermeden kurulabilecek

Rehberinize kayıtlı olmayan kullanıcıların bulunduğu isimsiz bir gruba katılırken, telefon numaranızın gruba gösterileceği bildiriliyor.

Bu da özelliğin daha çok tanıdık arkadaşlar, aile veya iş arkadaşları için tasarlandığını ve yabancılar için daha az kullanıldığını gösteriyor.



Bu özelliğin önümüzdeki birkaç hafta içinde küresel olarak kullanıma sunulacağı aktarıldı.

