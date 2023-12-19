Wolverine oyununun görüntüleri sızdırıldı

Bilgisayar korsan grubu Rhysida, Sony'nin Insomniac Games'inden 1.67 terabayt veri ve 1.3 milyondan fazla dosya aldığını ve bunların karşılığında ise 2 milyon dolar talep ettiğini duyurdu.

Cyber Daily'nin haberine göre, Insomniac Games'in Rhysida'ya ödeme yapması için tanınan bir haftalık süre doldu ve grup çaldığı bilgileri yayınlama tehdidini yerine getirdi.

Şirket içi İK belgeleri, çalışanların Slack konuşmalarının ekran görüntüleri ve daha fazlası paylaşıldı.

WOLVERİNE OYUNU SIZDIRILDI

Ancak asıl odak noktası henüz piyasaya sürülmemiş Wolverine video oyunu.

Yayınlanan dosyalar seviye tasarımı, karakterler ve oyundan gerçek ekran görüntüleri hakkında ayrıntılar içeriyor.

ÜÇ YENİ X-MEN OYUNU GELECEK

Ayrıca sızdırılan veriler arasıdna Sony ve Marvel arasında imzalanan ve ilki Wolverine olmak üzere diğer ikisi henüz isimlendirilmemiş üç yeni X-Men oyununu ortaya koyan bir yayıncılık anlaşması da var.



