Wolverine oyununun görüntüleri sızdırıldı

Bilgisayar korsan grubu Rhysida, Sony'nin Insomniac Games'inden 1.67 terabayt veri ve 1.3 milyondan fazla dosya aldığını ve bunların karşılığında ise 2 milyon dolar talep ettiğini duyurdu.
Cyber Daily'nin haberine göre, Insomniac Games'in Rhysida'ya ödeme yapması için tanınan bir haftalık süre doldu ve grup çaldığı bilgileri yayınlama tehdidini yerine getirdi.
Şirket içi İK belgeleri, çalışanların Slack konuşmalarının ekran görüntüleri ve daha fazlası paylaşıldı.
WOLVERİNE OYUNU SIZDIRILDI
Ancak asıl odak noktası henüz piyasaya sürülmemiş Wolverine video oyunu.
Yayınlanan dosyalar seviye tasarımı, karakterler ve oyundan gerçek ekran görüntüleri hakkında ayrıntılar içeriyor.
ÜÇ YENİ X-MEN OYUNU GELECEK
Ayrıca sızdırılan veriler arasıdna Sony ve Marvel arasında imzalanan ve ilki Wolverine olmak üzere diğer ikisi henüz isimlendirilmemiş üç yeni X-Men oyununu ortaya koyan bir yayıncılık anlaşması da var.
2033'E KADAR ÇIKMASI BEKLENEN OYUNLAR SIZDIRILDI
Bununla birlikte, oyun başına 120 milyon dolar harcamayı planlayan Sony'nin Wolverine'i 1 Eylül 2025'e kadar, diğerlerini ise sırasıyla 2029 ve 2033'ün sonuna kadar piyasaya sürmeyi planladığı bir çizelge de sızdırılan veriler arasında.
Rhysida, grubun alan adı yöneticisini ele geçirmesinin sadece 20 ila 25 dakika sürdüğünü ve tek motivasyonlarının para olduğunu iddia ediyor.
"KOLAY HEDEF OLACAĞINI BİLİYORDUK"
Cyber Daily'ye konuşan bir Rhysida sözcüsü, "Bu tür oyunlar yapan geliştiricilerin kolay bir hedef olacağını biliyorduk.Sony bir soruşturma başlattı ama arka bahçede olsa daha iyi olurdu." diye konuştu.
More general gameplay leaks and title screen. Detective sequence of sniffing a trail and using PS5 touchpad to trace a claw pic.twitter.com/6kCDpPm6Bm— VSlayer (@VslayerV) December 19, 2023
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