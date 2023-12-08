X CEO'su Yaccarino: Aralıkta 10 milyondan fazla kişi kaydoldu

Antisemitik olduğu iddialarını reddeden Elon Musk, bir kullanıcının X'te yaptığı, "Yahudiler, insanlardan kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istedikleri nefreti tam da beyazlara karşı kullanıyor." paylaşımına "Gerçekleri söyledin." yorumunu yapmıştı.



Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Musk, "Yahudi karşıtlığını teşvik etmekle" suçlanmış, "Yahudi karşıtı ve ırkçı nefretin iğrenç şekilde teşvik edilmesini en güçlü ifadelerle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulunulmuştu.



"Hiçbir şey gerçeklerden daha fazlası olamaz." ifadesiyle hakkındaki iddialara cevap veren Musk, 27 Kasım'da İsrail'in Gazze Şeridi sınırında yer alan Kfar Aza beldesini ziyaret etmiş, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.



Musk, ayrıca İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaretin söz konusu tweetlerden önce planlandığını, bunun "bir özür turu" olmadığını dile getirmişti. Musk, temmuz ayında sitenin aylık 540 milyon kullanıcıya sahip olduğunu açıklamıştı.