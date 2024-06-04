X/Twitter, aktif olmayan kullanıcı adlarını 50 bin dolara satıyor

Elon Musk'ın X şirketi, atıl durumdaki Twitter hesaplarını 50.000 dolar karşılığında satmaya başladı.

KULLANICI ADLARININ SATILACAĞI BİR PAZAR YERİ KURULACAK



Forbes'un haberine göre, şirketin web sitesi hala "şu anda aktif olmayan kullanıcı adlarını yayınlayamayacağını" belirtse de, HandleTeam olarak bilinen bir iç grubun kullanılmayan kullanıcı adları için bir pazar yeri üzerinde çalışmaya başladığı bildirildi.

Mevcut satışlar ise sabit ücret talep eden potansiyel alıcılara e-posta yoluyla yapılan talepler yoluyla gerçekleşti.

GÜNLÜK 237 MİLYON AKTİF KULLANICI

DemandSage, 2023 yılı itibariyle platformda yalnızca 1,3 milyar Twitter hesabı olduğunu ve bunların yalnızca 237,8 milyonunun günlük olarak aktif olduğunu belirtiyor.

Şirketin idare politikası şu anda kullanıcıları hesaplarını aktif tutmak için en az 30 günde bir giriş yapmaya teşvik ediyor.