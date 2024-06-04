X/Twitter, aktif olmayan kullanıcı adlarını 50 bin dolara satıyor

X yani eski adıyla Twitter'ın platform üzerinde aktif olarak kullanılmayan kullanıcı adlarını satmak için bir pazar yeri oluşturma hazırlığında olduğu belirtildi. HandleTeam olarak bilinen iç grup, aktif olmayan kullanıcı adlarını satışa sunmayı planlıyor. Şu anki satışlar, e-posta yoluyla potansiyel alıcılara sabit ücret talep edilerek yapılıyor.

X/Twitter, aktif olmayan kullanıcı adlarını 50 bin dolara satıyor

Elon Musk'ın X şirketi, atıl durumdaki hesaplarını 50.000 dolar karşılığında satmaya başladı.

KULLANICI ADLARININ SATILACAĞI BİR PAZAR YERİ KURULACAK

Forbes'un haberine göre, şirketin web sitesi hala "şu anda aktif olmayan kullanıcı adlarını yayınlayamayacağını" belirtse de, HandleTeam olarak bilinen bir iç grubun kullanılmayan kullanıcı adları için bir pazar yeri üzerinde çalışmaya başladığı bildirildi.

Mevcut satışlar ise sabit ücret talep eden potansiyel alıcılara e-posta yoluyla yapılan talepler yoluyla gerçekleşti.

GÜNLÜK 237 MİLYON AKTİF KULLANICI 

DemandSage, 2023 yılı itibariyle platformda yalnızca 1,3 milyar Twitter hesabı olduğunu ve bunların yalnızca 237,8 milyonunun günlük olarak aktif olduğunu belirtiyor.

Şirketin idare politikası şu anda kullanıcıları hesaplarını aktif tutmak için en az 30 günde bir giriş yapmaya teşvik ediyor.

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