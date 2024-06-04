X/Twitter artık kullanıcıların yetişkinlere yönelik içerik yayınlamasına izin veriyor

Twitter yani yeni adıyla X platformda yetişkinlere yönelik içerik paylaşımlarına izin verdiğini açıkladı.

Değişikliklerden önce, X kullanıcıları platformda yetişkinlere yönelik içerik paylaşabiliyordu çünkü platform bunu ne yasaklıyor ne de resmi olarak buna izin veriyordu.



Şirketin yetişkinlere yönelik içerik politikalarına ilişkin destek sayfasında "Kullanıcıların, kendi rızalarıyla üretildiği ve dağıtıldığı sürece cinsel temalarla ilgili materyaller oluşturabilmeleri, dağıtabilmeleri ve tüketebilmeleri gerektiğine inanıyoruz." ifadesi yer alıyor.

18 YAŞIN ALTINDA OLAN VE DOĞUM TARİHİNİ GİRMEYENLERİN GÖRMESİ ENGELLENECEK

Ayrıca yapılan açıklamada çocuklar ya da görmek istemeyen yetişkinler tarafından bu tür içeriklerin görülemeyeceği belirtiliyor.

Şirket halihazırda 18 yaşın altındaki ve doğum tarihini girmemiş kullanıcıların bu tür içerikleri görmesini engelleyen bir politikaya sahip.

HASSAS İÇERİK ETİKETİ GEREKLİ

X, sık sık yetişkin içerik yayınlayan kullanıcıların bunları "hassas içerik" olarak etiketlemesi gerekeceğini söylüyor.

YÜZDE 13'Ü KAPSIYOR

Reuters'a göre, X'te yapılan toplam paylaşımların neredeyse yüzde 13'ü yetişkin içeriklerden oluşuyor.