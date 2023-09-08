X (Twitter), yapay zekayı engellemek için politikalarını güncelledi

Elon Musk'ın sahibi olduğu X, eski adıyla Twitter, muhtemelen verileri üzerinde eğitim alan yapay zeka modellerini engellemek için hizmet şartlarını kazıma ve taramayı yasaklayacak şekilde güncelledi.



Yeni şartlar, 29 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere, "önceden yazılı izin" olmaksızın her türlü kazıma veya tarama işlemini yasaklıyor.



Önceden yazılı iznimiz olmadan Hizmetlerin herhangi bir şekilde, herhangi bir amaçla taranması veya kazınması açıkça yasaktır.



Son birkaç ay içinde Twitter, robot tarayıcılara sitenin hangi bölümlerini ziyaret etmelerine izin verildiğine dair talimatlar veren robots.txt dosyasını da değiştirerek Google dışındaki tüm tarayıcı botlara yönelik talimatları kaldırdı.



2015 yılında Twitter, tweetlerin arama sonuçlarında gösterilmesi için Google ile bir firehose anlaşması yapmıştı. Bu anlaşmanın niteliğinin ya da şartlarının yeni yönetim altında değişip değişmediği ise belli değil.



X ayrıca robots.txt dosyasını değiştirerek tarayıcıların belirli gönderilerle ilgili beğeniler ve retweetler gibi bilgileri almasına izin vermedi. Ayrıca robotların bir hesabın beğenilerine, medyasına ve fotoğraflarına bakmasını da engelliyor

MUSK YAPAY ZEKAYI ENGELLEMEK İÇİN SINIRLAMALAR GETİRMİŞTİ

Elon Musk, geçtiğimiz aylarda yapay zeka araçlarının X (Twitter) içerisinde paylaşılan verileri kullanmaması için kayıtlı hesaba giriş zorunluluğu ve günlük Tweet görüntüleme sınırı getirmişti.

Günler sonra, tweetleri görüntülemek için giriş yapma zorunluluğunu kaldırdı.

O zaman Musk bunun geçici bir önlem olduğunu çünkü sitenin "normal kullanıcılar için hizmeti düşürecek kadar çok veri yağmalandığını" söylemişti.



Bu ayın başlarında X, gizlilik politikasını değiştirerek yapay zeka modellerini eğitmek için kamuya açık verileri kullanabileceğini belirtti.

Musk daha önce Twitter'da Temmuz ayında kurulan xAI şirketinin modellerini eğitmek için tweetler gibi kamuya açık verileri kullanacağını belirtmişti.

X'in yeni gizlilik politikası, kullanıcıların biyometrik verilerinin yanı sıra eğitim ve iş geçmişinin toplanmasına yönelik hükümler de içeriyor.