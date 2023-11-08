X/Twitter'da üç ayrı abonelik planı: Artık reklamlar görünmeyecek

X, Premium aboneliklerde yeni ödeme planlarını kullanıma sundu.

Üç ayrı ödeme yöntemi sunan X/Twitter, Basic, Premium ve Premium+ plan ile farklı fiyatlandırmalarla özelliği sunuyor.

iOS ve Android cihazlardaki fiyatların daha yüksek olma sebebi ise AppStore ve Google Play Store'un bu ödemelerden komisyon alması.

ÜÇ AYRI ÖDEME PLANI

Basic plan mobil üzerinden 129,99 TL, PC üzerinden ise 56,25 TL'ye satın alınabilecek.

Premium plan ise mobil cihazlarda 209 TL iken, PC üzerinden 150 TL'ye satın alınabiliyor.

En yüksek seviye olan Premium+ abonelik ücreti ise mobil cihazlarda 699,99 TL olarak belirtilirken, PC üzerinden 300 TL ile erişim sağlanabiliyor.

BASIC PLAN ÖZELLİKLERİ

Gönderi düzenleme

Daha uzun gönderiler

Video indirme

SMS ile iki adımlı doğrulama

Tema özelleştirme

Öte yandan Basic plan alan kullanıcılar mavi onay işareti ve Tweetdeck'i kullanamazken, platform üzerinde reklamlar görebilecek.



PREMIUM PLAN ÖZELLİKLERİ

Orta seviye olan Premium özelliklerinde ise;

Gönderi Düzenleme

Gönderi geri alma

Daha uzun gönderiler

Okuyucu modu

Video indrimöe

Tweetdeck

Mavi tik onay işareti

Gibi birçok özellikten yararlanılabilecek ancak platform üzerinde reklam görülmeye devam edecek.

PREMIUM+ PLAN ÖZELLİKLERİ

En yüksek seviye olan Premium+ abonelik ücreti ise mobil cihazlarda 699,99 TL olarak belirtilirken PC üzerinden 300 TL ile erişim sağlanabiliyor.

KULLANICILAR REKLAMLARI KALDIRABİLECEK

Premium+ ile kullanıcılar özelliklerin hepsinden faydalanabilecekken, platform üzerindeki reklamları artık görmeyecek.

YAPAY ZEKA ROBOTU DUYURULDU

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yapay zeka sohbet robotu "Grok"u duyurmuştu.

Premium'a özel olacağı belirtilen yapay zekanın X'ten gelen bilgilere gerçek zamanlı erişime sahip olacağını ve yanıtlarına mizah katacağını söyledi.