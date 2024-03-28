X/Twitter'ın günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında düşüş iddiası

Elon Musk'ın Ekim 2022'de eski adıyla Twitter olarak bilinen platformu satın almasından bir yıldan fazla bir süre sonra X'in günlük kullanıcı sayısında düşüş yaşandığı gözlemlendi.

NBC News'ün haberine göre, İki araştırma şirketinin verileri ve Musk ve X tarafından yayınlanan rakamlar, bazı ölçütlere göre X için kötüleşen bir duruma işaret ediyor.

Musk X'i dünyanın "şehir meydanı" olarak pazarladı, ancak kullanıcı sayısı bakımından Instagram ve TikTok gibi videoya odaklanan sosyal medya rakiplerinin çok gerisinde kalmaya devam ettiği öne sürüldü.

GÜNLÜK AKTİF KULLANICI SAYISINDA YÜZDE 18 DÜŞÜŞ

San Francisco merkezli bir pazar istihbarat firması olan Sensor Tower'a göre, Şubat ayında X'in ABD'deki mobil uygulamasının günlük aktif kullanıcı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 18 düşüşle 27 milyon oldu.

Sensor Tower, Musk'ın uygulamaya sahip olduğu ilk tam ay olan Kasım 2022'den bu yana ABD kullanıcı tabanının her ay sabit veya düşüşte olduğunu ve o zamandan bu yana toplamda yüzde 23 düştüğünü söyledi.

Firma, mobil uygulamadaki günlük aktif kullanıcı sayısının bir önceki yıla göre yüzde 15 azalarak Şubat ayında 174 milyona düşmesiyle dünya genelinde de rakamların neredeyse aynı derecede kötü olduğunu belirtti.

Sensor Tower'a göre Musk'ın görev süresi boyunca dünya çapındaki kullanıcı sayısı, Ekim ayında hafif bir artış gösterdikten sonra yeniden düşüşe geçtiği bir ay hariç, her ay sabit kaldı ya da azaldı..

X, HER GÜN 250 MİLYON KİŞİNİN AKTİF OLDUĞUNU SÖYLEDİ

X, yaptığı açıklamada dünya genelindeki sayının Sensor Tower verilerinin gösterdiğinden daha yüksek olduğunu ve dünya genelinde her gün 250 milyon kişinin X kullandığını söyledi.

Bu rakam Musk'ın uygulamayı satın aldığı zamana kıyasla yine de bir düşüş anlamına geliyor.

Musk 2022 yılında yaptığı açıklamada, Ekim ayı sonunda satın alma işlemini tamamladığı sırada Twitter'ın yaklaşık 258 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu söylemişti.

Şirkete göre ise X'i aylık bazda 550 milyon kişi kullanıyor.