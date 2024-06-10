Xbox, disksiz ve tamamen dijital Series X konsolunu tanıttı

Microsoft, Xbox Showcase etkinliğinde yeni Xbox Series X Dijital Sürümünü tanıttı. Beyaz renkte ve 1 TB SSD'li bu konsol, 4K oyunlarda DirectX ışın izleme özelliğiyle120 FPS oyun deneyimi sunacak.

Xbox, disksiz ve tamamen dijital Series X konsolunu tanıttı

, Xbox Showcase etkinliğinde Series X konsol ailesinin yeni üyesini kullanıcılara tanıttı.

Xbox Series X dijital ile birlikte beyaz renge bürünen konsol, tamamen dijital olarak kullanıcılara sunuldu.

1 TBB SSD depolama alanına sahip olacağı belirtilen cihazın, 4K deneyimini DirectX ışın izlemenin görsel patlamasıyla 120 FPS'e kadar destekleyebileceği belirtildi.

Öte yandan ABD'li devi, 2 TB SSD'ye sahip Xbox Series X'i ve 1 TB depolama alanına sahip Xbox Series S'i de tanıttı.  

FİYATLAR

Xbox Series X 2 TB: 599,99 ABD Doları

Xbox Series X 1 TB (Dijital): 449,99 ABD Doları

Xbox Series S 1 TB: 349,99 ABD Doları

ÖN SİPARİŞLER YAKINDA

Microsoft'un tanıttığı Xbox Series S ve X ailesinin yeni konsolları yakın bir zamanda ön siparişe açılacak.

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