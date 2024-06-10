Xbox, disksiz ve tamamen dijital Series X konsolunu tanıttı

Microsoft, Xbox Showcase etkinliğinde Series X konsol ailesinin yeni üyesini kullanıcılara tanıttı.
Xbox Series X dijital ile birlikte beyaz renge bürünen konsol, tamamen dijital olarak kullanıcılara sunuldu.
1 TBB SSD depolama alanına sahip olacağı belirtilen cihazın, 4K oyun deneyimini DirectX ışın izlemenin görsel patlamasıyla 120 FPS'e kadar destekleyebileceği belirtildi.
Öte yandan ABD'li teknoloji devi, 2 TB SSD'ye sahip Xbox Series X'i ve 1 TB depolama alanına sahip Xbox Series S'i de tanıttı.
FİYATLAR
Xbox Series X 2 TB: 599,99 ABD Doları
Xbox Series X 1 TB (Dijital): 449,99 ABD Doları
Xbox Series S 1 TB: 349,99 ABD Doları
ÖN SİPARİŞLER YAKINDA
Microsoft'un tanıttığı Xbox Series S ve X ailesinin yeni konsolları yakın bir zamanda ön siparişe açılacak.
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