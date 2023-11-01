Xbox Game Pass aboneliklerine yüzde 100'e yakın zam

Microsoft, geçtiğimiz haftalarda İngiltere Rekabet Kurulu'nun da onayını aldıktan sonra Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın aldı.
Bu satın alımın gerçekleşmesinin adından şirket Xbox Game Pass aboneliklerine yeni bir zam daha yaptı.
İşte yapılan zamların ardından Xbox Game Pass aboneliklerinin Türkiye fiyatı;
- PC Game Pass: 79,99 TL - 159 TL
- Konsol Game Pass: 79,99 TL - 159 TL
- Ultimate: 120,99 TL - 209 TL
Xbox, Game Pass aboneliklerine 6 yıl sonra ilk kez geçtiğimiz Temmuz ayında zam yapmıştı.
3 Ay sonra yaklaşık yüde 100'lük zamların ardından abonelik fiyatlarında artış gerçekleşti.
ACTIVISION BLIZZARD'I SATIN ALDI
İngiltere Rekabet Kurulu'nun da satın alıma onay vermesiyle birlikte Microsoft, Blizzard'ı 69 milyar dolara satın almıştı.
Böylelikle aralarında Call of Duty, Crash Bandicoot, Diablo, Overwatch, StarCraft, Tony Hawk Pro Skater ve Warcraft'ın da bulunduğu geniş bir video oyunu serisi portföyü elde etmişti.
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