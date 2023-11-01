Xbox Game Pass aboneliklerine yüzde 100'e yakın zam

Microsoft, geçtiğimiz haftalarda İngiltere Rekabet Kurulu'nun da onayını aldıktan sonra Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın aldı.



Bu satın alımın gerçekleşmesinin adından şirket Xbox Game Pass aboneliklerine yeni bir zam daha yaptı.



İşte yapılan zamların ardından Xbox Game Pass aboneliklerinin Türkiye fiyatı;

PC Game Pass: 79,99 TL - 159 TL

Konsol Game Pass: 79,99 TL - 159 TL

Ultimate: 120,99 TL - 209 TL