Xbox "Game Pass Arkadaşlar ve Aile" paketini test ediyor

Xbox, Game Pass Arkadaşlar ve Aile paketiyle beraber, Game Pass hizmetini 5 kullanıcının birlikte kullanmasını sağlayacak. Planın henüz test aşamasında olduğu ancak 15 Ağustos'ta testlerin sona ereceği duyuruldu. Peki Xbox Game Pass arkadaşlar ve aile planı ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar...

Xbox "Game Pass Arkadaşlar ve Aile" paketini test ediyor

, Xbox Game Pass için Arkadaşlar ve Aile planını kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Xbox Game Pass Arkadaşlar ve Aile planı, en fazla beş kullanıcının Xbox Cloud Gaming dahil Xbox Game Pass Ultimate'ın avantajlarından yararlanmasına izin veren paketi test ediyor.

Şirketin bu testi 15 Ağustos'ta sonlandıracağı aktarılırken yakın bir zamanda Arkadaşlar ve Aile planı paketini piyasaya sürmeye hazırlandığı aktarıldı.

Xbox Game Pass Arkadaşlar ve Aile planının çıkış yapacağı tarih ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi.

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