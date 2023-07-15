Xbox "Game Pass Arkadaşlar ve Aile" paketini test ediyor

Microsoft, Xbox Game Pass için Arkadaşlar ve Aile planını kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Xbox Game Pass Arkadaşlar ve Aile planı, en fazla beş kullanıcının Xbox Cloud Gaming dahil Xbox Game Pass Ultimate'ın avantajlarından yararlanmasına izin veren paketi test ediyor.



Şirketin bu testi 15 Ağustos'ta sonlandıracağı aktarılırken yakın bir zamanda Arkadaşlar ve Aile planı paketini piyasaya sürmeye hazırlandığı aktarıldı.



Xbox Game Pass Arkadaşlar ve Aile planının çıkış yapacağı tarih ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi.