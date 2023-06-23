Xbox, konsol savaşlarını kaybettiğini kabul etti

Sony, Microsoft'un oyun geliştiricisi Activision Blizzard'ı satın alma girişimini engellemek için şirketi mahkemeye vermişti.

KONSOL SAVAŞLARINI KAYBETTİKLERİNİ AÇIKLADI

Microsoft, Activision Blizzard davasında mahkemeye sunduğu dosyada Xbox olarak konsol savaşlarını kaybettiğini açıkladı.



Mahkemeye sunulan belgede 2001'den bu yana Sony ve Nintendo'nun gerisinde kaldıklarını belirtti.

XBOX ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI



Ayrıca Xbox konsolunun satışlarda sürekli olarak PlayStation ve Nintendo'nun ardından üçüncü sırada yer aldığı belirtildi.

Federal Ticaret Komisyonu (FTC) Microsoft ne kadar reddetse de Call of Duty oyununu Xbox'a özel oyun yaparak konsolun kısmen oyun pazarına hakim olmasını sağlayacağı nedeniyle Activision Blizzard'ın satın alımını engellemeye çalışıyor.

