Xbox Series X, Starfield kaplamasını tanıttı

Microsoft'un Xbox Series X konsolları için oyuncuların bazı özelleştirmeler yapmasına olanak tanıyan yeni giydirmeler getirerek Starfield furyasına katıldığı duyuruldu.



Microsoft'tan yapılan açıklamada, 45 ila 50 dolar arasında satılan kaplamaların "özel sürüm veya sınırlı sayıda üretilen bir konsol satın almaktan daha uygun fiyatlı ve daha sürdürülebilir bir seçenek" sunduğu belirtildi.

KABLOSUZ KONTROLCÜ VE KULAKLIK ÇIKTIĞI ANDA TÜKENDİ

Microsoft, Starfield için sınırlı sayıda kablosuz kontrolcü ve kulaklık çıkardı ve bunların her ikisi de tükendi.



Konsollar için Starfield sürümü 18 Ekim'de, kamuflajlı sürümler ise 10 Kasım'da piyasaya sürülecek.