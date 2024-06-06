X'ten yeni güncelleme: TikTok ve Instagram'a rakip olacak

X, eski adıyla twitter her geçen gün yeni güncellemerini tanıtmaya devam ediyor.

Elon Musk'ın sosyal medya platformu X, yeni özelliği ile TikTok ve Instagram'a rakip olacak.

X, kullanıcıların paylaştığı ve oluşturduğu video içeriklerini tek bir sekme altında toplayarak öne çıkartmayı planlayan sosyal medya platformu,

özelliğin beta sürümünü, bu yaz sonunda belirli bir kullanıcı grubuna sunmayı planlıyor.



Bu girişim, Musk'ın Ekim 2022'de platformu satın almasından bu yana şekillendirdiği vizyonun bir parçası olarak ortaya çıkıyor.



Bu vizyon, bir zamanlar Twitter'a entegre edilmiş olan kısa biçimli video uygulaması Vine'ın yeniden canlandırılmasını da içeriyor.



TİKTOK VE INSTAGRAM'A RAKİP OLMA POTANSİYELİ VAR

X'in sahibi Elon Musk geçtiğimiz nisan ayında X hesabı üzerinden Vine'ın geri getirilip getirilmemesi üzerine bir anket yaptı. 186 milyon takipçisinden yüzde 70'i olumlu oy kullandı.



Vine, zirve döneminde 200 milyon kullanıcıya sahipti ve Ice Bucket Challenge gibi viral trendlerle tanınıyordu.



Popülerliğine rağmen, Twitter Vine'dan yeterince gelir elde edemedi ve uygulama 2017 yılında kapandı.

TikTok yasağının uygulanma ihtimali, milyonlarca Amerikalıyı video paylaşımı için alternatif platformlar aramaya itebilir ve bu da X'i cazip bir seçenek haline getirebilir.



Yeni özellik ayrıca, Twitter'ın 2021'de Periscope'u kapatmasından bu yana eksik olan bir hizmeti yeniden sunarak canlı yayın öğesini de içerecek.



X içindeki kaynaklar, Vine'dan ilham alınarak geliştirilen bu konseptin, kullanıcıların abonelik ve doğrulama hizmetleri satın alması yoluyla gelir yaratma potansiyeli taşıdığı konusunda umutlu.

