Yahoo da Çin'den çıktı

Çin’den çekilme kararı alan ve faaliyetlerini durduran markalara Yahoo da katıldı.

Yahoo'nun bu kararı, Çin'de teknoloji şirketlerinin veri toplanmasını engelleyen Çin’in Kişisel Bilgilerin Korunması Yasası’nın uygulanmasıyla aynı zamana denk geldi.

15 Ekim'de de Microsoft, LinkedIn’in kullanımını kapattığını açıklamıştı. Bu hafta içerisinde Epic Games’e ait Fortnite’ın Çin versiyonu Fortress Night’ın da Çin’de kapatılması kararı duyurulmuştu.

Çin’den ayrılma kararı alan Yahoo ülkeye 1998’de girmiş ve 2012’de Alibaba ile 4 yıllık bir anlaşma yapmıştı.

Bu anlaşmanın tamamlanmasından sonra Yahoo Çin kapatılarak küresel Yahoo olarak yola devam edilmişti.

İnternetin ilk döneminde en çok tercih edilen arama motoru konumunda olan Yahoo, Google'ın da önünde yer alan bir teknoloji devi konumundaydı. Yahoo son yirmi yılda ise birçok çalkantı yaşadı.

Yahoo, bugün, e-posta ve arama işlevlerinin yanı sıra çeşitli haberler de içeren bir açılış sayfası olan bir web portalı konumunda; ancak Google, Facebook ve Twitter gibi yeni devler tarafından gölgede bırakıldı.

Yahoo, Çin'de artık erişilemeyen teknoloji haber siteleri Engadget ve TechCrunch gibi bir dizi medya markasına da sahip.

Yahoo, en son Mayıs'ta ABD telekom şirketi Verizon tarafından ve AOL ile birlikte Apollo Global'e 5 milyar dolara satılmadan önce de birkaç kez el değiştirmişti.