Yapay zeka felçli adama çare oldu: "Artık elim tutulduğunda hissedebiliyorum"

ABD'deki Feinstein Tıbbi Araştırma Enstitüleri, bir yıldan fazla bir süre felçli yaşayan Thomas'ın beynine yapay zekalı mikroçipler yerleştirdi.



15 Saatlik cerrahi bir işlemin ardından beynine yerleştirilen mikroçipler aracılığıyla Bay Thomas tekrardan vücudunu hissetmeye başladı.

"OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRİR"



Feinstein Enstitüleri Biyoelektronik Tıp Enstitüsü'nde profesör olan Chad Bouton, "Bu, felçli bir insanda kalıcı hareket ve hissi geri getirmek için ilk kez beyin, vücut ve omurilik elektronik olarak birbirine bağlandı.

Çalışmaya katılan kişi kolunu veya elini hareket ettirmeyi düşündüğünde, omuriliğini ve beyin ve kaslarını uyararak bağlantıları yeniden kurmasına, duyusal geri bildirim sağlamasına ve iyileşmesini sağlamasına yardımcı oluyoruz. Bu tür düşünce odaklı terapi, oyunun kurallarını değiştirir." ifdaelerini kullandı.

100 MİLYONDAN FAZLA İNSAN FELÇ VEYA HAREKET BOZUKLUĞU YAŞIYOR



Öte yandan dünya çapında 100 milyondan fazla insanın şu anda bir tür felç veya hareket bozukluğu ile yaşadığı, bilim insanlarının bu yeni yöntemiyle birlikte birçoğunu iyileştirmeye yönelik yeni yollar sağlamayı hedeflediği kaydedildi.



Independent'in aktardığına göre, Thomas'ın klinik araştırmaya kayıt olduğundan beri kol gücünün iki katından fazlasını geri kazandığı ve ayrıca sistem kapatıldığında bile ön kolunu hissettiği belirtildi.

"ARTIK ELİM TUTULDUĞUNDA HİSSEDEBİLİYORUM"



Thomas, “Yaşayıp yaşamayacağımı ya da açıkçası yaşamak isteyip istemediğimi bile bilmediğim bir zaman vardı. Artık elimi tutan birinin dokunuşunu hissedebiliyorum. Bu çok zor.” ifadelerini kullanarak duygularını paylaştı.

