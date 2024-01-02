Yapay zeka havalimanlarında yüz tanıma sistemiyle pasaport kontrolü yapacak

Yapay zeka son 1 yıldır hayatımıza tamamen entegre olmasının ardından kendisini her alanda geliştirmeye devam ediyor.

Son olarak yapay zekalı yüz tanıma sisteminin İngiltere havalimanlarında kullanılmaya başlanmasıyla birlikte pasaport kontrolüne gerek kalmayacağı kaydedildi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın planlarına göre yüz tanıma sistemiyle birlikte, temassız seyahat ve 50 millet için yapay zeka kullanan Dubai'ye benzer bir "akıllı sınır" yaratılması hedefleniyor.

"DAHA ÖNCE İNGİLTERE'YE GELİP GELMEDİKLERİNİ BİLECEĞİZ"



Sınır Gücü Genel Müdürü Phil Douglas, "Yeni program şu anda yaptığımızdan çok daha temassız yüz tanıma kullanacak.



İnsanlar hakkında önceden çok daha fazla bilgi sahibi olacağız. Daha önce Birleşik Krallık'ta bulunup bulunmadıklarını bileceğiz" dedi.

GÖÇMENLİK YASALARINA UYGUN OLUP OLMADIKLARI ANLAŞILACAK



Douglas, "Göçmenlik yasalarına uyumlarının ne olduğunu bileceğiz. Ve güvenlik sistemlerimizde onlarla ilgili herhangi bir kayıt olup olmadığını bileceğiz. Bu yüzden uçağa binemeyecek bazı insanlar olacak." diye konuştu.



Yeni teknolojinin denemelerinin bu yıl içinde yapılacağı bildirildi.

HENÜZ TEST AŞAMASINDA



Buna ek olarak, gelecekte pasaportların kullanımdan kaldırılmasını sağlayabilecek sınır ötesi dijital kimlikler de test ediliyor.