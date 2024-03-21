Yapay zeka insanların gelecekteki sağlık sorunlarını tahmin edebilir

Yapılan bir araştırmaya göre, yapay zeka bir hastanın gelecekte ne tür sağlık sorunları yaşayabileceğini tahmin edebiliyor.

Bilim insanları, hastaların izlenmesi ve teşhis konulmasında doktorlara yardımcı olmak için bu teknolojinin kullanılabileceğini öne sürmektedir.

811 BİNDEN FAZLA HASTA VERİLERİ KULLANILDI

Araştırmacılar, Londra'daki iki NHS tröstünden ve ABD'de kamuya açık bir veri setinden 811.000'den fazla hastanın verilerini kullanarak üç farklı Foresight modelini eğitti.

Foresight olarak bilinen yapay zeka aracı, ChatGPT ile aynı yapay zeka modelleri ailesine aittir, ancak NHS elektronik kayıtlarından elde edilen bilgiler kullanılarak eğitilmiştir.

YÜZDE 76 DOĞRULUK ORANI

Kayıtlara dayanarak bir hastanın gelecekte yaşayabileceği 10 olası rahatsızlık göz önünde bulunduruldu.



Foresight, NHS hastanelerinden alınan verileri kullanırken durumu yüzde 68 ve yüzde 76 oranlarında doğru tespit edebildiği kaydedildi. ABD verileri kullanıldığında ise yüzde 88 oranında doğru sonuç vermiştir.

The Lancet Digital Health'te yayınlanan çalışmanın ilk yazarı Zeljko Bulguların gösterdiği üzere, yapay zeka aracının hastaların sağlık seyirlerini tahmin etmede oldukça yüksek bir hassasiyete sahip olduğunu, ve bu sayede klinik araştırmaları yönlendirmek ve karar verme süreçlerine yardımcı olmak için önemli bir araç olarak kullanılabileceğini söyledi.