Yapay zeka, kozmik patlamaları analiz ediyor

Warwick Üniversitesi'nde yürütülen yeni bir araştırma, yapay zeka kullanarak süpernova patlamalarını analiz ediyor. Makine öğrenimi sayesinde, süpernovaların simülasyonları bir saniyeden kısa sürede oluşturulabiliyor, bu da şu anki 90 dakikalık süreci büyük ölçüde hızlandırıyor. Araştırma, bu sayede gökbilimcilerin süpernovaların neden ve nasıl gerçekleştiğini daha iyi anlamalarını sağlayacak.

Yapay zeka, kozmik patlamaları analiz ediyor

Kozmik patlamaları analiz etmek için yapay zeka kullanılarak yeni bir araştırma yürütülüyor.

BBC'nin haberine göre, Makine öğrenimi olarak bilinen bir tür yapay zeka, süpernova adı verilen ve kalsiyum ve demir gibi elementleri evrene geri salan yıldız patlamalarının simülasyonlarını yapmak için kullanılacak.

Warwick Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma, gökbilimcilerin süpernovaların neden ve nasıl gerçekleştiği hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

BİNLERCE SÜPERNOVA MODELİNİ BİR SANİYEDEN KISA BİR SÜREDE OLUŞTURACAK

Araştırmanın başyazarı Dr. Mark Magee, şu anda bir modelin oluşturulmasının 90 dakika kadar sürdüğünü, yapay zekanın binlerce süpernova modelinin bir saniyeden daha kısa sürede oluşturulmasını sağlayacağını söyledi.

Üniversite, yapay zekanın aynı zamanda araştırmaları daha doğru hale getireceğini ve hangi modellerin gerçek hayattaki patlamalarla eşleştiğini belirlemeye yardımcı olacağını ifade etti.

Üniversite, makine öğrenimindeki ilerlemelerin, daha çeşitli patlamalar ve süpernovaları içeren gelecekteki çalışmalarla araştırmayı mümkün kıldığını da sözlerine ekledi.

Dr. Thomas Killestein, "Bunun gibi makine öğrenimi yaklaşımları, daha fazla sayıda süpernovanın daha ayrıntılı ve önceki yaklaşımlara göre daha tutarlı bir şekilde incelenmesini sağlıyor" dedi.

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