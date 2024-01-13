Yapay zeka parmak izinin benzersiz olmayabileceğini ortaya çıkardı

Araştırmacılar tüm parmak izlerinin benzersiz olmadığını iddia ettikleri teoriyi kanıtlamak için derin karşılaştırmalı ağ adı verilen bir yapay zeka modeli kullandı.



Araştırma sonucunda aynı kişinin farklı parmaklarına ve tamamen farklı kişilere ait olan 60 bin "parmak izi çifti" tespit edildi.



Yapay zeka tabanlı sistem aynı kişinin farklı parmaklarından alınan parmak izlerinin güçlü benzerlikler paylaştığını ortaya çıkardı.



Bu nedenle parmak izlerinin ne zaman aynı kişiye ait olduğunu, ne zaman olmadığını tek bir çift için yüzde 77 doğrulukla söyleyebildiğini buldu. Bu durum her parmak izinin "benzersiz" olduğunu çürütüyor.



Bu durumun neden böyle olduğuna dair kesin bir açıklama: parmak izinin merkezindeki açılar ve eğrilikler.

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Yüzlerce yıldır adli analizler boyunca parmak izi tanımlaması için parmak izindeki dallanmalar ve uç noktalar olan "küçük ayrıntılar" adı verilen farklı özelliklere bakılıyordu.



Bunlar parmak izi eşleştirmesi için harika ancak aynı kişinin parmak izleri arasındaki korelasyonları bulmak için güvenilir değiller.



Araştırmacılar yapay zeka sisteminin cinsiyetler ve ırklar arasında hemen hemen aynı şekilde çalıştığına inansalar da sistemin gerçek adli tıpta kullanılabilmesi için daha dikkatli bir doğrulama yapılması gerekiyor.



Daha önce aynı kişinin farklı parmaklarından alınan parmak izleri arasındaki benzerlikler yeni çalışmadaki kadar sistematik olarak ölçülmemişti.



Benzerlikler parmak izinin merkezindeki çıkıntıdan kaynaklanıyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin