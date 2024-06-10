Yapay zeka trafik polisi oldu: Sürücüleri denetlemeye başladı

İngiltere'de yaklaşık 1 hafta boyunca araç kullanırken telefonuyla konuşan ve emniyet kemeri takmayan sürücülerin tespit edilmesi için yapay zeka destekli kameralar kullanılacak.

Avustralyalı yol güvenliği şirketi Acusensus tarafından işletilen kamera, bir hafta boyunca Doğu Yorkshire ve Kuzey Lincolnshire yollarında olacak.

Yapay zekalı kamera, National Highways tarafından yürütülen Birleşik Krallık çapındaki bir denemenin parçası olarak bölgede ikinci kez konuşlandırıldı.

Safer Roads Humber ortaklığından Ian Robertson, "Bu son teknoloji ürünü ekipman uygulama kabiliyetimizi artırıyor." ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKALI KAMERA TRAFİKTE NASIL ÇALIŞIYOR?

Kamera, karşıdan gelen araçlardaki sürücülerin fotoğraflarını çekeceği alanlardaki yolların yanında açıkça görülebilen bir römorktan konuşlandırılacaktır.

Bu görüntüler daha sonra sürücülerin cep telefonu kullanıp kullanmadıklarını ya da emniyet kemeri takmadan araç kullanıp kullanmadıklarını tespit etmek üzere eğitilmiş bir yapay zeka tarafından inceleniyor.

Robertson ayrıca, "Mevcut güvenlik kamerası araçlarımız cep telefonu kullanıcılarını, emniyet kemeri ihlallerini ve dikkatsiz sürüş gibi diğer suçları zaten tespit edebiliyor, ancak bu özel ekipman bize ek kapasite sağlıyor." diye konuştu.

Bu durum, araç kullanırken cep telefonu kullanımına ilişkin kovuşturmaların sayısında daha büyük bir artışın ortasında geldi.

CEP TELEFONU KULLANIMI CEZALARI YÜZDE 93 ARTTI

Bu yılın başlarında açıklanan verilere göre, cep telefonu kullanımı nedeniyle kesilen sabit cezaların sayısı 2021 ve 2022 yılları arasında yüzde 93 oranında arttı.

Cep telefonu kullanımı hala son derece yaygın olsa da, sürücülerin bir kazaya karışma olasılığını yaklaşık dört kat daha fazla hale getirmektedir.

Robertson, "Araç kullanırken telefon kullanmak, mesajlaşmak, durumunuzu kontrol etmek veya arkadaşlarınızı aramak çok kasıtlı bir harekettir. Emniyet kemerinizi takmamak çok kasıtlı bir harekettir ve bir çarpışmaya karışırsanız, ölme veya ciddi şekilde yaralanma olasılığınız daha yüksektir." dedi.

DENEMELER 2025'E KADAR SÜRECEK

Yapay zeka kameralarının emniyet kemeri takmadan araç kullandıklarını tespit ettiği sürücülere uyarı mektuplarının gönderilmesiyle 2021 yılında denenmeye başlanan uygulama, Mart 2025'e kadar devam edecek.

Ulusal Karayolları, deneme sırasında toplanan tüm verilerin dağıtımını ve depolanmasını yöneten altyapı firması AECOM ile ortaklık kurdu.

Denemenin sonuçları tamamlanana kadar elde edilemeyecek olsa da, ilk veriler kameraların çok etkili olabileceğini gösteriyor.



İLK ÜÇ GÜNDE YAKLAŞIK 300 SÜRÜCÜ TESPİT EDİLDİ

Devon ve Cornwall'daki ilk uygulamalardan birinde, sadece üç gün içinde yaklaşık 300 sürücünün cep telefonu kullandığı veya emniyet kemeri takmadığı tespit edildi.

Ve 2022'de 15 günlük bir denemenin parçası olarak, daha büyük bir araç tabanlı sistem 590 emniyet kemeri ve 45 cep telefonu suçu tespit etti.

ÖLÜM ORANLARI BEŞTE BİR ORANINDA AZALDI

Acusensus'un yapay zeka destekli kameraları daha önce Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde de kullanıldı ve burada yol ölümlerini beşte bir oranında azalttığı tahmin ediliyor.

İngiltere'de araç kullanırken cep telefonu kullanırken yakalananlar 200 Sterlin para cezası veya ehliyetlerine altı puan silinmesiyle karşı karşıya kalabilirken, emniyet kemeri takmayanlar 100 Sterlin para cezasına çarptırılabilir.

Bununla birlikte, mümkün olan durumlarda sürücülere para cezası veya kovuşturma yerine bir eğitim kursu seçeneği de sunulabilir.