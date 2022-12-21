Yapı Kredi Fast FRWRD’a seçilen girişimler Demo Günü’nde projelerini tanıttı

Blockchain teknolojileriyle ürün ve hizmet geliştiren startuplar’a eğitim, mentorluk, danışmanlık, yatırımcı eşleştirmeleri gibi imkânların sağlandığı Yapı Kredi Fast FRWRD programına kabul edilen girişimler, yatırımcılarla ve ekosistemin önemli paydaşlarıyla bir araya gelerek sunumlarını gerçekleştirdi.

Avalanche ve Yapı Kredi ana partnerliğinde gerçekleştirilen Yapı Kredi FRWRD Hızlandırma Programlarının ilki olan “Fast FRWRD Blockchain Hızlandırma Programı” 9 girişimin proje sunumlarını gerçekleştirdiği demo günü ile sona erdi.



“GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ DESTEKLİYORUZ”



Yapı Kredi Fast FRWRD ile inovasyon kültürünü geliştirmeyi, ekosistem ortaklıkları ve açık inovasyonla daha hızlı ve inovatif ürünler sunmayı hedeflediklerini belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, şunları söyledi:

Yakup Doğan

“Yapı Kredi olarak, geleceğin bankacılığını bugünden inşa etme vizyonuyla uzun yıllar önce dijital bankacılık alanında sınırları kaldırmak için yola çıktık. Yatırımlarımız ve ürettiğimiz yenilikçi fikirlerimizle, bir teknoloji şirketi gibi bu fikirleri inovasyona dönüştürdüğümüzü söyleyebiliriz. Hayata geçirdiğimiz Yapı Kredi FRWRD ile hem kurum içinde hem de kurum dışında inovasyon kültürü oluşturmak, bu kültürü geliştirmek ve geliştirdiğimiz bu ekosistemle güçlü iş birlikleri kurmak istiyoruz. Bu açıdan Yapı Kredi Fast FRWRD programını, ülkemizdeki inovasyon kültürünü geliştirmek adına çok önemsiyoruz. 151 başvurunun yapıldığı ve 13 girişimin seçilmeye hak kazandığı Yapı Kredi Fast FRWRD programında girişimlere sağladığımız katkılarla girişimcilik ekosistemini genişletip desteklemeyi amaçlıyoruz. Yapı Kredi olarak önümüzdeki dönemde de öncü konumumuzu inovasyon ekosistemini ve girişimleri destekleyerek sürdüreceğiz. Yapı Kredi FRWRD sayesinde fintech’ler ile birlikte inovasyon odaklı bir yolculuktayız, sürekli olarak süreçlerimizi geliştirmeye, farklılaştırmaya yönelik çalışıyoruz. Bu nedenle bir sonraki hızlandırma programımızı AI (yapay zeka) odağında yapmak üzere çalışmalarımıza başlayacağız. Teknolojiyi sahiplenen, bu alanda girişimlerde bulunan ve büyük hayalleri ile odağında başarı olan girişimleri desteklemeye her zaman hazırız. Öncelikli hedefimiz yalnızca teknoloji dünyasını takip eden ve ondan fayda sağlayan bir banka olmak değil, teknoloji üreten ve özellikle de finansal teknolojilere yön veren bir kurum olmak. Yapımızı, stratejilerimizi ve süreçlerimizi bu doğrultuda şekillendirmeye devam edeceğiz.”



Fast FRWRD Demo Günü’nde Sunum Yapan Girişimler



1. Longstage: Kullanıcıların iş yapması, eğlenmesi ve bağlantıda kalmasını sağlayan blokzincir tabanlı metaverse plaformu.



2. Coimex: Dış ticaretteki güven problemini çözmeye yardımcı olan blokzincir tabanlı yeni nesil uluslararası B2B ithalat-ihracat sistemi.



3. Babil 3.0: Yayıncılara NFT formatında e-kitap üretmelerini ve satmalarını, okurlara abonelik yoluyla e-kitaplara ulaşmalarını sağlayan Metaverse dikeyine taşınmış bir e-kitap pazaryeri platformu.



4. OpenPad: Bireysel yatırımcıların $1’dan başlayan sigorta destekleri sermayeler ile Web3 startuplarına erken aşama yatırım yapabildiği, Web3 startuplarının da yatırım alıp halka arz olabildiği bir launchpad ve merkeziyetsiz risk sermayesi.



5. Ametrica: Veri odaklı yatırım yapmayı kolaylaştıran bir on-chain analiz platformu.



6. Negentra: Negentra, Sociapol adlı sosyalleşme platformunu geliştiren bir hizmet olarak metaverse girişimi.



7. Court: Geliştirilebilir ve kiralanabilir NFT kartlarıyla oynanan, merkeziyetsiz finans protokolleri ile üretilen gelirleri sürdürülebilir şekilde kullanıcılarına ve yatırımcılarına dağıtan basketbol menajerlik oyunu.



8. Enno Wallet: Velayeti kullanıcının kendisinde olan, sıcak/soğuk cüzdan hizmetlerinin verildiği mobil kripto para cüzdanı ve merkeziyetsiz finansa erişim kapısı.



9. Tourist: Sanal seyahati kolay ve erişilebilir hale getirirken bir yandan seyahat ederken token kazandırmayı amaçlayan bir mobil uygulama.