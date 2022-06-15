Yeni sosyal medya platformu Touchapp'in kullanıcı sayısı 30 bine yaklaştı

Kullanıcılar arası etkileşimi esas alan ve şirketler için de önemli fırsatlar barındıran sosyal medya platformlarının kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşıyor.

Kepios verilerine göre Nisan 2022 itibarıyla küresel çapta toplam 4,65 milyar sosyal medya kullanıcısının olduğu tahmin edilirken, bu sayının, küresel nüfusun %58,7'sine karşılık geldiği görüldü.

Öte yandan bu platformların, depresyon, kaygı ya da kıskançlık gibi duygular üzerinde tetikleyici etki yaratması, rahatsız ve şiddet içerikli gönderilerin serbest dolaşımda olması, siber zorbalığın her yaştan insanı tehdit etmesi gibi 21. yüzyıl problemlerini gün yüzüne çıkardığı bilimsel araştırmalarca kanıtlandı.

Bugün özellikle genç kuşak için iletişimin merkezinde olan sosyal medya platformlarının karşılıklı faydayı esas alması gerektiğini savunan girişimci İslam Faisal tarafından kurulan Touchapp, ilk 3 ayında 50 binden fazla kullanıcı tarafından indirildi.



Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Touchapp CEO’su İslam Faisal, "Mevcut platformlar, gerçek olmayan hayatların özendirildiği, zararlı içeriklerin kontrolsüzce dolaştığı ve hakaret içerikli iletişimin normale dönüştüğü bir hal aldı. Touchapp, karşılıklı faydayı esas alan değer odaklı bir platform sunuyor" dedi.



28 BİN AKTİF KULLANICI, DEĞER ODAKLI İÇERİKLER ÜRETİYOR



Uygulamanın Aralık 2021’de duyurulduğunu hatırlatan İslam Faisal, “Kullanıcılara sosyal iletişimin karşılıklı fayda esasına dayandığını anlatmak, kurulduğumuz günden bu yana yaşadığımız en büyük zorluktu. Fakat 6 ayda kaydettiğimiz geliştirme ve iyileştirmeler, kullanıcı sayısına ve platformdaki etkileşimlere büyüme olarak yansıdı.

İlk 3 ayımızda, %97’si Türkiye’den olmak üzere 50 bini aşkın kullanıcıya ulaştık. Touchapp’i kullanmaya başlayanlar, değer odaklı, kaostan uzak bir platforma duydukları ihtiyacı fark ederken, mevcut platformların hayatlarını nasıl etkilediğini daha iyi görebiliyor.

Geçtiğimiz ay itibarıyla 28 binden fazla aktif kullanıcı, benzer ilgi alanlarına sahip diğer kullanıcılarla faydalı iletişim kurabiliyor ve topluluğun yararlanabileceği içerikler üretiyor” ifadelerini kullandı.



2.500'DEN FAZLA İÇERİK KALDIRILDI



Hem bugünün kullanıcıları, hem de gelecek nesiller için fiziksel ve zihinsel sağlığa olumsuz etki etmeyen bir platform amaçladıklarını vurgulayan Touchapp CEO'su İslam Faisal, "Geçtiğimiz birkaç yılda ergenlik çağındaki gençlerde ve daha alt yaş gruplarında sosyal medya kullanımı en az %17 arttı. Birleşik Krallık’ta yürütülen bir araştırmada sosyal medya kullanımı yaşının 5’e kadar düştüğü ifade ediliyor.

Teknolojiyi ve getirdiği avantajları yadsıyarak çocuk ve gençleri bu avantajlardan mahrum bırakmaktansa, kontrolün yapay zeka gibi ileri teknolojilerin ve topluluğun elinde olduğu, denetim mekanizmaları işleyen bir platform inşa etmenin daha büyük katma değeri olduğuna inanıyoruz.

Kurulduğumuz günden bu yana 2.500’den fazla içeriği topluluk kurallarına uymadıkları, kullanıcılara fayda sağlamadıkları için platformdan kaldırdık.

Touchapp’in ölçeklenebilir ve akıllı içerik yönetim sistemi, hızla büyüyen platforma artan içerik sayısına uyum sağlamak açısından esneklik kazandırıyor. Ölçeğimiz ne olursa olsun, platformu temel aldığımız değerleri aklımızın bir köşesinde tutarak geliştirmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.



DEĞER ODAKLI İŞ MODELİ



Birçok kişinin içerik üreticisi olduğu internet ortamında gerçekten faydalı içeriklerin kaybolup gitme riski olduğuna dikkat çeken İslam Faisal, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Yapılan araştırma ve haberlerden, mevcut platformların, içerik üreticilerinin emeğini takdir edecek yorumlardan ziyade, yıkıcı eleştirileri görünür kılacak bir yapıda tasarlandığına ilişkin çıkarımlara ulaşmak mümkün. Bu durum yararlı içerikler üreten yaratıcı ekonomi mensuplarının yaptıkları işten vazgeçmesine dahi neden olabiliyor.

Yapıcı eleştiriyi, saygı ve fayda odağındaki etkileşimi teşvik eden Touchapp, her kullanıcıya yaratıcılığını ortaya çıkaracak benzersiz bir kanal sunuyor. Bu durum, hedef kitlelerine verimli bir yol kullanarak ulaşmak isteyen işletmeler için de fırsatlar oluşturuyor.

Akıllı reklam yönetimi sistemimiz sayesinde işletmeler, hedef kitleleriyle etkileşim kurabiliyor. Türkiye’de başladığımız yolculuğumuzu çok yakında Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Amerika’ya da taşımak istiyoruz."