Yeni Zelanda, Google ve Facebook'tan haber parası alacak

Yeni Zelanda Yayın Bakanı Willie Jackson yaptığı açıklamada, mevzuatın Avustralya ve Kanada'daki benzer yasalara göre modelleneceğini ve dijital platformların yerel haber kaynaklarıyla anlaşmaya varması için bir teşvik görevi göreceğini umduğunu söyledi.



Jackson, "Yeni Zelanda haber medyası, özellikle küçük bölgesel ve topluluk gazeteleri, finansal olarak ayakta kalmak için mücadele ediyor. Haber içeriklerinden yararlananların gerçekten bunun için ödeme yapması çok önemlidir." dedi.



Yeni yasa, iktidardaki İşçi Partisi'nin çoğunluğunun kabul etmesi beklenen parlamento oylamasına gidecek.



Avustralya, 2021'de hükümete internet şirketlerine medya kuruluşlarıyla içerik tedarik anlaşmaları müzakere etme yetkisi veren bir yasa çıkardı.



Avustralya hükümeti tarafından geçen hafta yayınlanan bir inceleme, önlemlerin büyük ölçüde işe yaradığını tespit etti.