Yılın en iyi oyunları belli oluyor: The Game Awards 2023 ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2023 yılının en iyi oyununun belirleneceği The Game Awards ödül töreni için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Alan Wake 2, Baldur's Gate 3 ve Marvel's Spider-Man 2 ve daha birçok oyun bu önemli gecede aday olarak gösteriliyor. Peki, The Game Awards 2023 ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAME AWARDS 2023 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



The Game Awards 2023 ödül töreni için heyecanla bekleyen oyunseverler, tarih ve saat bilgisi araştırıyor. Merakla beklenen ödül töreni için tarih belli oldu.



Buna göre; Game Award 2023 bu yıl 8 Aralık Cuma gecesi gerçekleştirilecek. Türkiye saati ile gece 03.30'da başlayacak etkinlik Twitch, YouTube, Twitter ve diğer dijital platformlardan canlı olarak yayınlanacak.