Yılın en iyi oyunları belli oluyor: The Game Awards 2023 ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2023 yılının en iyi oyununun belirleneceği The Game Awards ödül töreni için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Alan Wake 2, Baldur's Gate 3 ve Marvel's Spider-Man 2 ve daha birçok oyun bu önemli gecede aday olarak gösteriliyor. Peki, The Game Awards 2023 ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GAME AWARDS 2023 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
The Game Awards 2023 ödül töreni için heyecanla bekleyen oyunseverler, tarih ve saat bilgisi araştırıyor. Merakla beklenen ödül töreni için tarih belli oldu.
Buna göre; Game Award 2023 bu yıl 8 Aralık Cuma gecesi gerçekleştirilecek. Türkiye saati ile gece 03.30'da başlayacak etkinlik Twitch, YouTube, Twitter ve diğer dijital platformlardan canlı olarak yayınlanacak.
GAME AWARDS 2023 ADAYLARI
Yılın Oyunu
Alan Wake 2
Baldur's Gate 3
Marvel's Spider-Man 2
Resident Evil 4
Super Mario Bros. Wonder
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
En İyi Anlatı
Alan Wake 2
Baldur’s Game 3
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
Final Fantasy XVI
Marvel’s Spider-Man 2
En İyi Sanat Yönetmenliği
Alan Wake 2
Hi-Fi Rush
Lies of P
Super Mario Bros. Wonder
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
En İyi Skor ve Müzik
Alan Wake 2
Baldur’s Gate 3
Final Fantasy XVI
Hi-Fi Rush
Zelda: Tears of the Kingdom
En İyi Ses Tasarımı
Alan Wake 2
Dead Space
Hi-Fi Rush
Marvel’s Spider-Man 2
Resident Evil 4
En İyi Performans
Ben Starr
Cameron Monaghan
Idris Elba
Melanie Liburd
Neil Newbon
Yuri Lowenthal
Erişilebilirlikte Yenilik
Diable IV
Forza Motorsport
Hi-Fi Rush
Marvel’s Spider-Man 2
Mortal Kombat 1
Street Fighter 6
Etkileyici Oyunlar
A Space for the Unbound
Chants of Sennaar
Goodbye Volcano High
Tchia
Terra Nil
Venba
En İyi Devam Eden Oyun
Apex Legends
Cyberpunk 2077
Final Fantasy XIV
Fortnite
Genshin Impact
En İyi Topluluk Desteği
Baldur’s Gate 3
Cyberpunk 2077
Destiny 2
Final Fantasy XIV
No Man’s Sky
En İyi Bağımsız Oyun
Cocoon
Dave the Diver
Dredge
Sea of Stars
Viewfinder
En İyi İlk Bağımsız Oyun
Cocoon
Dredge
Pizza Tower
Venba
Viewfinder
En İyi Mobil Oyun
Final Fantasy VII: Ever Crisis
Hello Kitty Island Adventure
Honkai: Star Rail
Monster Hunter Now
Terra Nil
En İyi VR/AR Oyunu
Gran Turismo 7
Horizon Call of the Mountain
Humanity
Resident Evil Village VR Mode
Synapse
En İyi Aksiyon Oyunu
Armored Core VI
Dead Island 2
Ghostrunner 2
Hi-Fi Rush
Remnant 2
En İyi Aksiyon/Macera Oyunu
Alan Wake 2
Marvel’s Spider-Man 2
Resident Evil 4
Star Wars Jedi: Survivor
Zelda: Tears of the Kingdom
En İyi RPG
Baldur’s Gate 3
Final Fantasy XVI
Lies of P
Sea of Stars
Starfield
En İyi Dövüş Oyunu
God of Rock
Mortal Kombat 1
Nickelodeon All-Star Brawl 2
Pocket Bravery
Street Fighter 6
En İyi Aile Oyunu
Disney Illusion Island
Party Animals
Pikmin 4
Sonic Superstars
Super Mario Bros. Wonder
En İyi Sim/Strateji Oyunu
Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp
Cities: Skylines 2
Company of Heroes 3
Fire Emblem Engage
Pikmin
En İyi Spor/Yarış Oyunu
EA Sports FC 24
F1 23
Forza Motorsport
Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged
The Crew Motorfest
En İyi Çok Oyunculu Oyun
Baldur’s Gate 3
Diablo IV
Party Animals
Street Fighter 6
Super Mario Bros. Wonder
En İyi Uyarlama
Castlevania: Nocturne
Gran Turismo
The Last of Us
The Super Mario Bros. Movie
Twisted Metal
En Çok Beklenen Oyun
Final Fantasy VII Rebirth
Hades II
Like A Dragon: Infinite Wealth
Star Wars Outlaws
Tekken 8
Yılın İçerik Yaratıcısı
@ironmouse
@chrisbratt / People Make Games
@quakity
@spreenDMC
@sypherpk
En İyi E-spor Oyunu
Counter-Strike 2
DOTA 2
League of Legends
PUBG Mobile
Valorant
En İyi E-spor Sporcusu
Faker
Zywoo
Demon1
Hydra
Rule
Imperialhal
En İyi E-spor Takımı
Evil Geniuses
Fnatic
Gaimin Gladiators
JD Gaming
Team Vitality
En İyi E-spor Antrenörü
Potter
Zonic
Gunba
XTQZZZ
Homme
En İyi E-spor Etkinliği
2023 League of Legends Dünya Şampiyonası
Blast.TV Paris Major 2023
Evo 2023
The International 2023
Valorant Şampiyonası 2023
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