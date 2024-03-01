YouTube "PiP" modu tüm kullanıcılara açılabilir

YouTube, PiP uygulamasını tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunabilir. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı fakat bazı kullanıcılardan gelen bilgilere göre, özellik ABD dışında da ücretsiz olarak kullanıma sunulmaya başlandı.

YouTube "PiP" modu tüm kullanıcılara açılabilir

YouTube, diğer uygulamaları kullanırken video izlemenize olanak tanıyan Picture-in-Picture (PiP), Resim içinde resim özelliğini ücretsiz olarak tüm kullanıcılara açabilir.

2021 yılında YouTube, kullanıcıların cihazlarındaki diğer uygulamaları kullanırken video izlemelerine olanak tanıyan Resim İçinde Resim (PiP) özelliğini kullanıma sundu.

ŞİMDİLİK ABD'DE ÜCRETSİZ KULLANILIYOR

Bu uygulama şu an ABD'de tüm kullanıcılara, diğer ülkelerde ise yalnızca YouTube premium abonelerine özel olarak sunuluyor.

Son raporlar, Avrupa'daki premium olmayan kullanıcıların da artık YouTube'un PiP özelliğine erişebildiğini gösteriyor.

PiP modu Türkiye'de dahil olmak üzere herkese sunulacak gibi görünüyor ancak henüz bu konuda kesin bir açıklama yapılmadı.

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YouTube PİP Nedir?

YouTube PiP, YouTube'un "Picture-in-Picture" (Resim-içinde-Resim) özelliğidir.

Bu özellik, YouTube'da bir video izlerken, videoyu küçük bir pencerede ekranda tutarak başka işler yapmanıza olanak tanır.

Bu şekilde, YouTube'daki videoları izlerken aynı anda diğer uygulamalarda veya web sitelerinde gezinebilir veya başka işler yapabilirsiniz.

PiP özelliği, genellikle masaüstü bilgisayarlarda veya mobil cihazlarda kullanılabilir.

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