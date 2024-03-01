YouTube "PiP" modu tüm kullanıcılara açılabilir

YouTube, diğer uygulamaları kullanırken video izlemenize olanak tanıyan Picture-in-Picture (PiP), Resim içinde resim özelliğini ücretsiz olarak tüm kullanıcılara açabilir.



2021 yılında YouTube, kullanıcıların cihazlarındaki diğer uygulamaları kullanırken video izlemelerine olanak tanıyan Resim İçinde Resim (PiP) özelliğini kullanıma sundu.

ŞİMDİLİK ABD'DE ÜCRETSİZ KULLANILIYOR



Bu uygulama şu an ABD'de tüm kullanıcılara, diğer ülkelerde ise yalnızca YouTube premium abonelerine özel olarak sunuluyor.



Son raporlar, Avrupa'daki premium olmayan kullanıcıların da artık YouTube'un PiP özelliğine erişebildiğini gösteriyor.



PiP modu Türkiye'de dahil olmak üzere herkese sunulacak gibi görünüyor ancak henüz bu konuda kesin bir açıklama yapılmadı.

