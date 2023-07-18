YouTube video hızlandırmayı kolaylaştıracak yöntemi test ediyor

YouTube üzerinde halihazırda videoları 2x hızında izleyebilme seçeneği bulunuyordu.



Ancak bu işlemi yapmak için önce video içindeki menüye girmek ve ardından çalma hızına girerek uygun hızı seçmemiz gerekiyordu.



YouTube'un videoları izlerken bu menüye daha kolay erişilmesini sağlayan bir özellik üzerinde çalıştığı öne sürüldü.



The Verge'e göre, bu testin 13 Ağustos'a kadar süreceği belirtilirken, daha sonra genel olarak ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında bir bilgi yer almıyor.



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