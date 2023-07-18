YouTube video hızlandırmayı kolaylaştıracak yöntemi test ediyor

YouTube, videoların daha hızlı bir kısayol yöntemini test ediyor. Test aşamasının 13 Ağustos'a kadar süreceği belirtildi.

YouTube video hızlandırmayı kolaylaştıracak yöntemi test ediyor

YouTube üzerinde halihazırda videoları 2x hızında izleyebilme seçeneği bulunuyordu.

Ancak bu işlemi yapmak için önce içindeki menüye girmek ve ardından çalma hızına girerek uygun hızı seçmemiz gerekiyordu.

YouTube'un videoları izlerken bu menüye daha kolay erişilmesini sağlayan bir özellik üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

The Verge'e göre, bu testin 13 Ağustos'a kadar süreceği belirtilirken, daha sonra genel olarak ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında bir bilgi yer almıyor.

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