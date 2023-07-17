YouTube yeni özelliğini test ediyor: "Sabit Ses"

YouTube, Sabit Ses özelliğini test ediyor. Bu özellikle beraber videolardaki ani ses patlamalarının önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

YouTube yeni özelliğini test ediyor: "Sabit Ses"

Bazı Reddit kullanıcıları YouTube'un Sabit Ses özelliği üzerinde çalıştığını öne sürdü.

Bu özellik, videoların içerisindeki ses seviyelerini dengeleyerek kullanıcıların farklı videolarda ani ses değişiklikleri yaşamamasını sağlayacağı belirtildi.

YouTube yeni özelliğini test ediyor: "Sabit Ses" - 1

Öte yandan özelliğin resmi olarak duyurulmadığı belirtilirken, yapay zeka tarafından desteklendiği tahmin ediliyor.

Henüz tüm kullanıcılara açılmadığı ifade edilirken, özelliğin test aşamasında olduğu vurgulandı.

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