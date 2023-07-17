YouTube yeni özelliğini test ediyor: "Sabit Ses"

Öte yandan özelliğin resmi olarak duyurulmadığı belirtilirken, yapay zeka tarafından desteklendiği tahmin ediliyor.



Henüz tüm kullanıcılara açılmadığı ifade edilirken, özelliğin test aşamasında olduğu vurgulandı.

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