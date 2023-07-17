YouTube yeni özelliğini test ediyor: "Sabit Ses"

Bazı Reddit kullanıcıları YouTube'un Sabit Ses özelliği üzerinde çalıştığını öne sürdü.
Bu özellik, videoların içerisindeki ses seviyelerini dengeleyerek kullanıcıların farklı videolarda ani ses değişiklikleri yaşamamasını sağlayacağı belirtildi.
Öte yandan özelliğin resmi olarak duyurulmadığı belirtilirken, yapay zeka tarafından desteklendiği tahmin ediliyor.
Henüz tüm kullanıcılara açılmadığı ifade edilirken, özelliğin test aşamasında olduğu vurgulandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- İnternet Haber
- Teknoloji
- internet
- Youtube
- Sosyal Medya