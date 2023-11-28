YouTube'dan Premium abonelere yeni özellik

YouTube, geçtiğimiz Haziran ayında Playables özelliğini test etmeye başladı.

Şirketin Platform üzerinde çevrimiçi oyunların oynanabilmesini sağlayacak bir özelliği kullanıma sunduğu belirtildi.

Droid-life'ın haberine göre, YouTube geçen hafta Premium abonelerine Playables hakkında bilgi veren ve denemelerine olanak tanıyan bir bildirim gönderdi.

Bu bildirimi kabul eden kullanıcılar, YouTube'un içinde etkin bir şekilde yaşayan toplam 37 oyunu oynamaya başladı.

YouTube Premium kullanıcılarına gönderilen bildirimde oyunların 28 Mart 2024 tarihine kadar kullanılabileceği aktarıldı.

Premium üyeliği bulunan kullanıcılar oyun kütüphanesinin tamamını Keşfet sekmesindeki "Playables" bölümünden erişilebilir.

YAPAY ZEKA ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

YouTube'un, Premium üyeler için izledikleri videolar hakkında sorular sormasına olanak tanıyan yapay zeka özelliğinin de üzerinde çalıştığı belirtildi.