YTÜ Yıldız Teknopark Girişimcilerini ve Firmalarını Maslak’ta Buluşturdu

Startup House’un Ahmet Can moderasyonundaki açılış panelinde TurkNet Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Gürvardar ve YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci konuşmacı olarak yer aldı.



Teknoparklara altyapı yatırımlarını sürekli artıran, toplam 23 teknopark ile halihazırda iş birliği olan ve 2023 sonuna 48 teknoparka dünya standartlarında internet ulaştırmayı hedefleyen; Türkiye'nin yeni nesil telekom operatörü TurkNet, teknolojinin kalbi olan bu kurumların yanında olmaya devam ediyor.



Gürvardar, “Teknoloji geliştiren girişimler için önemli bir yaşam alanı olan teknoparklarda dünya çapında projeler yürütülmesine tanıklık etmek çok heyecan verici. Teknoparklara dünya standartlarında yüksek hızda internet sunmanın yanında bu ekosistemin parçası olmak ve her bir girişime katma değer sağladığımızı görmek bize ilham veriyor.” diyerek ekledi; “YTÜ Yıldız Teknopark’ın bizde ayrı bir önemi daha var. Çünkü, teknoparklara GigaFiber hızında interneti ilk kez iki yıl önce Yıldız Teknopark ile buluşturduk. İsteğimiz, gençlerimiz araştırsın, üretsin, yeni başarı hikayeleri yazsın. Hatta bu başarılarını ülke dışına da götürebilsin. Tüm bu süreçteki amacımız, bu ekosistemin bir parçası olarak teknoparklardaki teknoloji üretimine katma değer sağlamak, yükselen bu ekosisteme destek olmak için sorumluluk üslenmek; girişimci ruha sahip bir firma olarak görevimiz.”



Öğrenci, öğretim üyesi ve çok sayıda davetlinin de katıldığı partide hem yeni kampüse hem de çalışmalarına ilişkin bilgi veren İsa Turgut İnci, “Burada ciddi bir ofis ve altyapı imkanı tanıyoruz. Bununla birlikte aslında yeni nesil girişimcilik programlarını tasarladığımız YTU Startup House’u da girişimcilere duyurmuş olduk. Türkiye’nin dört bir noktasında var olan teknoparklarda sağlanan desteklerin aynısı yeni kampüsümüzde de mevcut. Ancak buradaki farkımız, Startup House bünyesinde bizim Özbekistan’da, Dubai’de, New York’ta, San Francisco’da olan yurt dışı ofislerimizle birlikte aslında dünyanın dört bir tarafına uzanan fiziksel altyapı ve ilgili network ulaşım imkanı sağlayan bir desteğimiz olacak” diye konuştu.



“BUGÜN SOKAKTAYIZ, YARIN DÜNYA SAHNESİNDE OLACAĞIZ”



Her yaştan girişimciyi desteklediklerini aktaran İnci, “Milli teknoloji hamlesi ile birlikte 0-6 yaş, 6-12 yaş aralığına kadar inen müthiş bir girişimcilik ekosistemi potansiyeli doğmuş oldu. Var olan TEKNOFEST yarışmalarında da görüldüğü üzere 7’den 70’e herkesin girişimcilik ekosisteminde payı olduğu artık tescillendi. Biz de milli teknoloji hamlesi doğrultusunda yine iş dünyasının kalbinde ama her yaştan girişimciyi de kabul ettiğimiz farklı programlarımızla birlikte birazcık daha herkese ulaşmak sebebiyle bir sokak partisi yapmayı planladık. Çünkü bizim sunduğumuz yeni nesil girişimcilik programları her nevi girişimciyi kapsayan uçtan uca bir süreç olmuş olacak. Girişimcilere özel robotik kodlamadan, prototip atölyemizde sunulan desteklerden tutun da yurt dışına kadar birçok desteği kapsıyor. Dolayısıyla evet bugün sokaktayız, yarın da dünya sahnesinde olacağız” diye konuştu.